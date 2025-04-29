Вівторок, 29 Квітня, 2025
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Росія атакувала Київ дронами: пожежа в Деснянському районі

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія атакувала Київ дронами: пожежа в Деснянському районі

У ніч проти вівторка, 29 квітня, російські війська атакували Київ та Київську область 11 ударними безпілотниками типу «Shahed». Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

📢 «Цієї ночі у небі над Києвом та на підступах до столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА. Дев’ять із них знищено силами протиповітряної оборони. Ще два — радіолокаційно втрачені», — йдеться в офіційному зведенні КМВА.

Повітряна тривога в Києві оголошувалась тричі — спочатку через можливість застосування балістичної зброї, а згодом через загрозу атаки ударних дронів-камікадзе.

Попри успішну роботу ППО, уламки одного зі збитих безпілотників впали на території бази відпочинку в Деснянському районі столиці, спричинивши пожежу.

📢 «Внаслідок падіння уламків зафіксовано займання. Пошкоджено будівлі та автомобілі. У результаті троє людей звернулися за медичною допомогою на місці, госпіталізації не потребували», — уточнили у КМВА.

На місці події працювали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, ліквідуючи наслідки обстрілу та пожежі. За попередньою інформацією, руйнування зазнала база відпочинку, однак об’єкти критичної інфраструктури не постраждали.

☝️ Нагадаємо, вибухи в Києві пролунали вночі. Мешканці столиці повідомляли про потужні звуки у кількох районах, зокрема у Деснянському, де згодом стало відомо про пожежу в приватному будинку та пошкоджені автівки через падіння уламків.

📌 Також раніше стало відомо, що загинула дитина, ще четверо людей дістали поранення внаслідок чергової російської дронової атаки у Дніпропетровської області.

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