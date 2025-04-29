Вівторок, 29 Квітня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

12-річна дівчинка загинула внаслідок дронової атаки рф на Дніпропетровщині

Денис Молотов
Денис Молотов
12-річна дівчинка загинула внаслідок дронової атаки рф на Дніпропетровщині

Загинула дитина, ще четверо людей дістали поранення внаслідок чергової російської дронової атаки у Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак в Telegram у вівторок, 29 квітня.

📢 «Ворожа атака призвела до трагедії. У Губиниській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Постраждали дівчинка шести років і двоє дорослих. Всі на амбулаторному лікуванні», — йдеться в офіційному повідомленні.

За його словами, чергова дронова атака рф відбулась по цивільному об’єкту, внаслідок чого було частково зруйновано житловий будинок та господарську споруду. Також ушкодження зазнали ще один будинок і гараж.

📢 «Дитину витягли з-під завалів. Медики намагалися врятувати її життя, але дорогою до лікарні вона померла», — розповів голова облради Микола Лукашук, коментуючи деталі трагедії.

Також шестирічна постраждала дівчинка та двоє дорослих наразі перебувають під наглядом лікарів, однак їхній стан дозволив обійтися без госпіталізації.

📌 Лише за кілька днів до цього, в ніч на 27 квітня, внаслідок іншої дронової атаки рф у місті Павлоград загинув чоловік, а поранення дістала 14-річна дівчина.

📌 В ніч на 28 квітня російські війська також атакували Харківську область. За повідомленням місцевої влади, внаслідок обстрілу постраждали три корівники. У результаті загинуло 22 голови великої рогатої худоби, ще 30 отримали поранення.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Харківській області сталася чергова трагедія: у селі Мала Комишуваха Ізюмського району ввечері автомобіль підірвався на вибухонебезпечному пристрої.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Латвія передала Україні нову партію бойових дронів у межах коаліції

ВІЙНА

Уряд продовжив дію тарифів на електроенергію для населення до 31 жовтня

ВЛАДА

Росія атакувала Київ дронами: пожежа в Деснянському районі

ВІЙНА

Умєров отримав трьох нових заступників: назвав ціллю більшу ефективність та глибшу інтеграцію з партнерами

ПОДІЇ

Винищувач F/A-18 Super Hornet впав за борт авіаносця США

ПОДІЇ

ЄС спробує переконати Угорщину розблокувати вступ України — Кос

ПОЛІТИКА

На росії заявляють, що НАТО відпрацьовує захоплення Калінінграда

ПОЛІТИКА

Конгресмен США ініціював імпічмент Трампа

ПОЛІТИКА

Третина боїв за добу – на одному напрямку: карта від Генштабу

ПОДІЇ

“Боєзіткнення тривають дотепер”: у Генштабі розповіли про поточну ситуацію на фронті

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип