12-річна дівчинка загинула внаслідок дронової атаки рф на Дніпропетровщині

Загинула дитина, ще четверо людей дістали поранення внаслідок чергової російської дронової атаки у Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак в Telegram у вівторок, 29 квітня.

📢 «Ворожа атака призвела до трагедії. У Губиниській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Постраждали дівчинка шести років і двоє дорослих. Всі на амбулаторному лікуванні», — йдеться в офіційному повідомленні.

За його словами, чергова дронова атака рф відбулась по цивільному об’єкту, внаслідок чого було частково зруйновано житловий будинок та господарську споруду. Також ушкодження зазнали ще один будинок і гараж.

📢 «Дитину витягли з-під завалів. Медики намагалися врятувати її життя, але дорогою до лікарні вона померла», — розповів голова облради Микола Лукашук, коментуючи деталі трагедії.

Також шестирічна постраждала дівчинка та двоє дорослих наразі перебувають під наглядом лікарів, однак їхній стан дозволив обійтися без госпіталізації.

1 з 6

📌 Лише за кілька днів до цього, в ніч на 27 квітня, внаслідок іншої дронової атаки рф у місті Павлоград загинув чоловік, а поранення дістала 14-річна дівчина.

📌 В ніч на 28 квітня російські війська також атакували Харківську область. За повідомленням місцевої влади, внаслідок обстрілу постраждали три корівники. У результаті загинуло 22 голови великої рогатої худоби, ще 30 отримали поранення.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Харківській області сталася чергова трагедія: у селі Мала Комишуваха Ізюмського району ввечері автомобіль підірвався на вибухонебезпечному пристрої.