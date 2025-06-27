росія атакувала енергетичну інфраструктуру Херсонщини

У п’ятницю, 27 червня, російські війська нанесли удар по важливому енергетичному об’єкту у Херсонській області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прогудів у своєму Telegram-каналі.

📢 «Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт. У низці населених пунктів області виникли проблеми з електропостачанням», – написав Прокудін.

☝️ Він закликав мешканців регіону підготуватися до можливого тривалого відключення світла, оскільки масштаби пошкоджень значні, і їхнє усунення потребує часу.

📢 «Наші енергетики вже працюють над відновленням живлення. Робимо все можливе, аби стабілізувати ситуацію», – запевнив очільник ОВА.

📌 Тим часом про перебої з електрикою повідомили й у самому Херсоні. Керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько зазначив, що через чергову атаку окупантів частина міста залишилась без світла.

📢 «Також Близько 18:20 російські війська атакували з дрона херсонця у Дніпровському районі. 48-річний чоловік дістав важкі поранення. На жаль, від отриманих травм він помер у лікарні», – повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, 11 червня російські війська також цілеспрямовано знищили енергетичне обладнання на Херсонщині, внаслідок чого тисячі мешканців залишилися без електропостачання. Тоді, як і цього разу, влада попереджала про можливі тривалі відключення електроенергії.

💡 У той же день 11 червня Миколаїв і частково Херсон опинилися в енергетичній ізоляції через аварійну ситуацію на підстанції. Лише за пів години спеціалісти змогли відновити живлення.

☝️ Також раніше стало відомо, що Російські війська вдруге за поточний тиждень атакували міста Дніпро та Самар із використанням балістичних ракет, повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація (ОВА).