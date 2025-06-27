П’ятниця, 27 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Удар по Самару: росіяни вбили п’ятьох людей, оголошено жалобу

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Самару: росіяни вбили п’ятьох людей, оголошено жалобу

Російські війська вдруге за поточний тиждень атакували міста Дніпро та Самар із використанням балістичних ракет, повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація (ОВА) у п’ятницю, 27 червня. Спочатку Повітряні сили ЗСУ оголосили попередження про загрозу балістичного удару з південного сходу, а згодом зафіксували рух швидкісних цілей у напрямку обох міст.

🔴 В обох населених пунктах пролунали вибухи. У Дніпрі зафіксовано один вибух, тоді як у Самарі – одразу кілька.

📢 «У місті Самар пролунали вибухи. Деталі – згодом. Не залишайте укриттів до офіційного відбою повітряної тривоги», – закликав жителів регіону керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Невдовзі Лисак повідомив про перші наслідки:

📢 «У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо».

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу в Самарі загинули троє людей, а ще 14 отримали поранення. Згодом кількість загиблих зросла до п’яти: у лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час удару. Кількість постраждалих збільшилася до 25 людей. Більшість госпіталізовані, четверо – у вкрай тяжкому стані.

📢 «Щирі співчуття родинам загиблих. Лікарі борються за життя 23 поранених, з яких четверо перебувають у важкому стані», – підкреслив очільник ОВА.

📌 Водночас окупаційні сили атакували Нікопольщину, застосувавши безпілотники та артилерію. Обстрілів зазнали районний центр, а також території Марганецької, Покровської та Мирівської громад. Серед ушкоджених об’єктів – багатоквартирний будинок, аптека, приватна оселя, інфраструктура та легкові авто.

Один з поранених внаслідок ранкового удару по Нікополю – 25-річний чоловік – перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

Не обійшлось і без атак по інших районах: дрон ворога влучив у приватний будинок на території Української громади Синельниківського району. Займання охопило житло, пошкоджені також автомобіль і трактор.

Удар по Самару: росіяни вбили п’ятьох людей, оголошено жалобу🕯️ 28 та 29 червня у місті Самар оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки, — міський голова Сергій Рєзнік.

Загинуло п’ятеро людей, 23 постраждалих — з них четверо у важкому стані. Як повідомив Рєзнік, завтра та післязавтра у місті скасовують усі розважальні заходи та приспустять державні прапори.

☝️ Нагадаємо, попередня ракетна атака по Дніпру та Самару 24 червня призвела до 21 загиблого та понад 340 постраждалих.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Комбат ЗСУ під слідством через нарахування фіктивних «бойових»

КРИМІНАЛ

Київ синхронізує санкційний тиск із Заходом

ВЛАДА

росія атакувала енергетичну інфраструктуру Херсонщини

ВІЙНА

США не виключають інвестицій у ядерну інфраструктуру Ірану – ЗМІ

ПОЛІТИКА

“Орєшнік” та “шахед” з ШІ й камерою: у Києві показали збиті безпілотники рф

ПОДІЇ

Викрито розкрадання в Укрзалізниці на 15 млн грн

КРИМІНАЛ

Обшуки у справі Гусакова: перевіряють банківські картки та криптовалюту

КРИМІНАЛ

Один загиблий і четверо поранених: наслідки обстрілу Харківщини

ВІЙНА

НАБУ наполягає на відстороненні Чернишова від посади

КРИМІНАЛ

Генштаб: половина боїв сьогодні – на Покровському та Лиманському напрямках

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"