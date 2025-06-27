Удар по Самару: росіяни вбили п’ятьох людей, оголошено жалобу

Російські війська вдруге за поточний тиждень атакували міста Дніпро та Самар із використанням балістичних ракет, повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація (ОВА) у п’ятницю, 27 червня. Спочатку Повітряні сили ЗСУ оголосили попередження про загрозу балістичного удару з південного сходу, а згодом зафіксували рух швидкісних цілей у напрямку обох міст.

🔴 В обох населених пунктах пролунали вибухи. У Дніпрі зафіксовано один вибух, тоді як у Самарі – одразу кілька.

📢 «У місті Самар пролунали вибухи. Деталі – згодом. Не залишайте укриттів до офіційного відбою повітряної тривоги», – закликав жителів регіону керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Невдовзі Лисак повідомив про перші наслідки:

📢 «У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо».

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу в Самарі загинули троє людей, а ще 14 отримали поранення. Згодом кількість загиблих зросла до п’яти: у лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час удару. Кількість постраждалих збільшилася до 25 людей. Більшість госпіталізовані, четверо – у вкрай тяжкому стані.

📢 «Щирі співчуття родинам загиблих. Лікарі борються за життя 23 поранених, з яких четверо перебувають у важкому стані», – підкреслив очільник ОВА.

📌 Водночас окупаційні сили атакували Нікопольщину, застосувавши безпілотники та артилерію. Обстрілів зазнали районний центр, а також території Марганецької, Покровської та Мирівської громад. Серед ушкоджених об’єктів – багатоквартирний будинок, аптека, приватна оселя, інфраструктура та легкові авто.

Один з поранених внаслідок ранкового удару по Нікополю – 25-річний чоловік – перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

Не обійшлось і без атак по інших районах: дрон ворога влучив у приватний будинок на території Української громади Синельниківського району. Займання охопило житло, пошкоджені також автомобіль і трактор.

🕯️ 28 та 29 червня у місті Самар оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки, — міський голова Сергій Рєзнік.

Загинуло п’ятеро людей, 23 постраждалих — з них четверо у важкому стані. Як повідомив Рєзнік, завтра та післязавтра у місті скасовують усі розважальні заходи та приспустять державні прапори.

☝️ Нагадаємо, попередня ракетна атака по Дніпру та Самару 24 червня призвела до 21 загиблого та понад 340 постраждалих.