РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету для удару по Україні

Російські окупанти вранці 21 листопада здійснили масштабну атаку на Дніпро, застосувавши міжконтинентальну балістичну ракету та вісім ракет інших типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України в четвер, 21 листопада.

Деталі атаки

За інформацією українських військових, ворог завдав ударів по підприємствах та об’єктах критичної інфраструктури міста Дніпро. Зокрема:

Міжконтинентальну балістичну ракету було запущено з території Астраханської області на росії.

було запущено з території Астраханської області на росії. Аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал » випустив винищувач МіГ-31К з Тамбовської області.

випустив винищувач МіГ-31К з Тамбовської області. Сім крилатих ракет Х-101 було запущено стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС із Волгоградської області.

Протиповітряна оборона

«Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків», – зазначено у повідомленні Повітряних сил України.

Наслідки ударів

Попередньо інформація про жертви не надходила, але поранено двох людей. Через ворожий ракетний обстріл було пошкоджено промислове підприємство у Дніпрі, а також зафіксовано дві пожежі. Постраждав і Центр реабілітації інвалідів, що став однією з цілей ворога.

📢 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що ворожі окупаційні війська здійснили обстріли Костянтинівки та Сіверська, внаслідок чого є жертви. Росіяни вбили трьох мирних жителів. Згідно з офіційною інформацією, обстріл Костянтинівки здійснено зі ствольної артилерії.

📌 Також очільник Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, повідомив, що “Вночі російська армія била по Нікопольщині – райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Застосовувала артилерію та РСЗВ “Град”. Люди цілі”.