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РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету для удару по Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету для удару по Україні

Російські окупанти вранці 21 листопада здійснили масштабну атаку на Дніпро, застосувавши міжконтинентальну балістичну ракету та вісім ракет інших типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України в четвер, 21 листопада.

Деталі атаки

За інформацією українських військових, ворог завдав ударів по підприємствах та об’єктах критичної інфраструктури міста Дніпро. Зокрема:

  • Міжконтинентальну балістичну ракету було запущено з території Астраханської області на росії.
  • Аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» випустив винищувач МіГ-31К з Тамбовської області.
  • Сім крилатих ракет Х-101 було запущено стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС із Волгоградської області.

Протиповітряна оборона

«Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків», – зазначено у повідомленні Повітряних сил України.

Наслідки ударів

Попередньо інформація про жертви не надходила, але поранено двох людей. Через ворожий ракетний обстріл було пошкоджено промислове підприємство у Дніпрі, а також зафіксовано дві пожежі. Постраждав і Центр реабілітації інвалідів, що став однією з цілей ворога.

РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету для удару по Україні

📢 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що ворожі окупаційні війська здійснили обстріли Костянтинівки та Сіверська, внаслідок чого є жертви. Росіяни вбили трьох мирних жителів. Згідно з офіційною інформацією, обстріл Костянтинівки здійснено зі ствольної артилерії.

📌 Також очільник Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, повідомив, що “Вночі російська армія била по Нікопольщині – райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Застосовувала артилерію та РСЗВ “Град”. Люди цілі”.

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