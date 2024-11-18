У Костянтинівці та Сіверську росіяни вбили мирних жителів

Ворожі окупаційні війська здійснили обстріли Костянтинівки та Сіверська, внаслідок чого є жертви. Росіяни вбили трьох мирних жителів. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок, 18 листопада.

Згідно з офіційною інформацією, обстріл Костянтинівки здійснено зі ствольної артилерії.

📢 «Дві людини загинули, ще двоє отримали поранення. У місті пошкоджено дві багатоповерхівки та два автомобілі», – зазначили у Донецькій ОВА.

Ще одну цивільну людину росіяни вбили сьогодні у Сіверську, який також зазнав артилерійського удару з боку російських загарбників.

Розпочато розслідування чергового воєнного злочину росіян

У зв’язку з черговим злочином росіян, регіональна прокуратура повідомила про відкриття досудового розслідування у межах кримінального провадження за статтею 438 частиною 2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення законів та звичаїв війни.

Інші російські атаки на українські мирні міста

Також сьогодні стало відомо про ракетний удар по Одесі, де росіяни використали комплекс «Іскандер». Внаслідок цього нападу загинули 10 людей, понад 40 отримали поранення.

Як повідомили у Повітряних силах, ракету вдалося перехопити засобами ППО. Проте уламки впали на житловий сектор, спричинивши значні руйнування.

☝️ Нагадаємо, що у неділю вранці ворожі окупаційні війська здійснили обстріл Нікопольщини Дніпропетровської області. Внаслідок чого, росіяни вбили двох мирних жителів. Унаслідок ударів також пошкоджено транспортне підприємство, кілька приватних будинків, господарські споруди та автівки.