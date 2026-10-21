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НАБУ проводить обшуки в Нацбанку та вдома в одного зі співробітників

Денис Молотов
Денис Молотов
НАБУ проводить обшуки в Нацбанку та вдома в одного зі співробітників
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 21.10.2026

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного з його працівників. Слідчі дії відбуваються за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це НАБУ повідомило в середу, 21 жовтня.

📢 «У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників», – йдеться в повідомленні.

У бюро наголосили, що «жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли». За інформацією НАБУ, обшуки санкціоновані та проводяться відповідно до чинного законодавства.

Імені співробітника та обставин провадження бюро не розкрило, пославшись на таємницю досудового розслідування.

Нацбанк підтвердив обшуки та повідомив про штатну роботу

У НБУ також підтвердили, що детективи проводять слідчі дії в приміщенні регулятора. Докладніше прокоментувати ситуацію там пообіцяли після їх завершення.

📢 «Додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій. Національний банк продовжує працювати в штатному режимі», – повідомив регулятор.

Раніше того ж дня народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк заявили про слідчі дії в кабінеті голови НБУ Андрія Пишного.

Водночас в оприлюднених заявах НАБУ та Нацбанку не уточнюється, у чиєму саме кабінеті проводять обшуки. Ім’я Пишного в цих повідомленнях не назване.

Нагадаємо, 19 серпня правоохоронці проводили слідчі дії в головному офісі державного Сенс Банку. Тоді його пресслужба повідомила, що вони пов’язані з окремими особами.

👉 Також раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів утворив комісію, яка займатиметься продажем державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку. Про це 18 жовтня повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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