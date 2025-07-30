рф атакувала Україну 78 дронами: пошкоджено інфраструктуру

У ніч на 30 липня українські сили протиповітряної оборони (ППО) протидіяли черговому ворожому повітряному удару безпілотникам. Противник запустив 78 дронів-камікадзе та безпілотників-імітацій, з яких українським захисникам вдалося знищити або подавити 51 БпЛА. Інформацію про підсумки нічного удару повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За даними Повітряних Сил, противник атакував Україну з напрямків Орел і Курськ на росії, а також з території тимчасово окупованого Криму – з району Гвардійського. Для атаки були застосовані як дрони типу «Shahed», так і безпілотники-імітації різних модифікацій.

📢 «Особливість нічної атаки – застосування ворогом до восьми реактивних БпЛА на північному напрямку», – підкреслили в Повітряних силах.

Відбиттям атаки займались підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також мобільні вогневі групи (МВГ), сили безпілотних систем.

За оперативними зведеннями станом на 09:00 ранку, з 78 ворожих безпілотників 51 було знищено або приглушено засобами протиповітряної оборони. Проте, 27 ворожих дронів влучили по різних об’єктах у семи регіонах, ще у двох зафіксовані падіння уламків збитих БпЛА.

Масовану атаку супроводжували серйозні наслідки для кількох областей України. У Дніпропетровській області внаслідок влучань постраждали двоє осіб, згоріла худоба, також спалахнули пожежі на щонайменше трьох підприємствах.

Одночасно російські дрони уразили інфраструктуру Павлограда – було пошкоджено залізничний вокзал, колії та контактну мережу. Рух кількох приміських поїздів тимчасово змінено для проведення ремонтів.

Не минулося без жертв і в Харкові. У ніч на 30 липня внаслідок обстрілу «Шахедами» пошкодження зазнали два райони міста – Шевченківський та Слобідський. Троє мирних мешканців отримали поранення.