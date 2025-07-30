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Атака на Павлоград: рф влучила у залізницю

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Павлоград: рф влучила у залізницю

У ніч проти 30 липня російські війська завдали чергового удару по об’єктах цивільної інфраструктури на Дніпропетровщині. Під прицілом опинився залізничний вокзал у Павлограді. Про наслідки атаки повідомила «Укрзалізниця».

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали не лише вокзальні будівлі, а й важливі елементи залізничної інфраструктури — зокрема колії та контактна мережа. Попри характер удару, серед пасажирів і залізничників, які перебували на території станції, обійшлося без постраждалих. Усіх людей вчасно евакуювали в укриття.

Зранку 30 липня «Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни у русі кількох приміських поїздів. Таке рішення ухвалили, щоб дати змогу ремонтним бригадам оперативно ліквідувати пошкодження на лінії.

Згідно з оновленим розкладом, кілька рейсів курсуватимуть за зміненими маршрутами:
  • потяг №6272 тепер прямує від Варварівки до Лозової, замість попереднього маршруту Синельникове-1 — Лозова;
  • потяг №6277 здійснює рух у напрямку Лозова — Варварівка, замінивши маршрут Лозова — Дніпро;
  • потяг №7010 змінено на маршрут Кам’янське — Орлівщина, тоді як раніше він курсував до Краматорська;
  • потяг №6536 курсуватиме з Запоріжжя-2 до Синельникового-1, тоді як раніше його кінцевою зупинкою була Лозова.

Пасажирів просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах «Укрзалізниці», аби вчасно отримувати інформацію про зміни в русі поїздів.

☝️ Нагадаємо, в ніч на 30 липня росіяни також атакували інші регіони України. Зокрема, по Дніпропетровській області було завдано ударів безпілотниками. Унаслідок атак постраждали двоє людей, на підприємствах сталися масштабні пожежі, загинула худоба на господарстві.

Також місто Очаків на Миколаївщині зазнало обстрілу з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок цього пошкоджено десятки житлових та господарських споруд.

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