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Пожежі, руйнування і загибла худоба на Дніпропетровщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Пожежі, руйнування і загибла худоба на Дніпропетровщині

У ніч проти 30 липня війська рф завдали масованого удару безпілотниками по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі, виникли масштабні пожежі, зруйновано інфраструктуру та підприємства. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

🔻 Павлоград під ударом
У місті зафіксовані влучання в одне з транспортних підприємств. Там спалахнула пожежа, травм зазнав 70-річний чоловік. Рятувальники оперативно ліквідовували займання.

🔻 Синельниківський район
російські «шахеди» атакували Миколаївську й Покровську громади. Окрім того, FPV-дронами ворог ударив по Межівській громаді. Постраждала жінка, знищено сільськогосподарські та приватні об’єкти. Загинули близько 20 голів худоби, знищено 5 автомобілів.

🔻 Нікопольщина
Під артилерійським і дроновим вогнем опинилися Нікополь, а також Марганецька і Покровська громади. Інформація про руйнування уточнюється.

🔹 Робота Сил ППО
За словами Лисака, українським захисникам вдалося знищити 24 ворожі дрони в небі над регіоном.

📌 Нагадаємо, у ніч проти середи Павлоград опинився під масованим ударом БпЛА. Крім того, в Кам’янському внаслідок ракетної атаки постраждали 22 людини. Троє загинули.

🕯 Кам’янське сьогодні в скорботі за трьома загиблими через російську ракетну атаку. Світла памʼять загиблим. Щирі співчуття рідним.

☝️ Також раніше стало відомо, що вночі 29 липня російські окупаційні війська атакували рятувальників, які працювали на місці пожежі в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

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