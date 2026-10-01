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ПАРЄ закликала не визнавати нову Держдуму рф легітимною

Денис Молотов
Денис Молотов
ПАРЄ закликала не визнавати нову Держдуму рф легітимною
Фото ілюстративне з відкритих джерел / PACE / 01.10.2026

Парламентська асамблея Ради Європи закликала не визнавати новий склад державної думи росії демократично обраним і легітимним представницьким органом. Відповідну резолюцію №2677 ухвалили 30 вересня у Страсбурзі. За документ проголосували 59 членів ПАРЄ, голосів проти та утримань не було. Це підтверджують офіційні результати голосування.

Про рішення також повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

📢 «Відповідно, нова Державна дума не може бути визнана демократично обраною чи легітимним представницьким органом», написала вона.

Чому ПАРЄ відкинула легітимність російських «виборів»

У резолюції зазначено, що голосування до держдуми, яке відбулося 18–20 вересня, не відповідало фундаментальним умовам вільних і чесних виборів. Асамблея вказала на системне придушення політичної опозиції, переслідування інакодумців, залякування виборців та обмеження доступу до незалежної інформації.

Окремо ПАРЄ звернула увагу на недопуск кандидатів від антивоєнної партії «Яблоко» та відсутність незалежного міжнародного спостереження. росія втретє поспіль не запросила спостерігачів ОБСЄ на загальнонаціональне голосування.

За висновком Асамблеї, за таких обставин результати не можна вважати справжнім волевиявленням громадян, а сформована держдума не набуває демократичної легітимності.

Голосування під окупацією не змінює статусу українських територій

ПАРЄ засудила проведення російських «виборів» у Криму, Севастополі та на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей.

Асамблея наголосила: окупація має тимчасовий характер і не передає суверенітету державі-окупанту. Тимчасовий контроль над територією не дає права змінювати її правовий статус або використовувати нав’язані політичні процедури для виправдання незаконної анексії.

Участь українців у голосуванні в умовах окупації, примусу чи тиску не може трактуватися як вільне політичне волевиявлення. Тому ПАРЄ закликала не визнавати жодних юридичних або політичних наслідків проведення таких «виборів».

Санкції проти організаторів та дипломатична ізоляція

Резолюція закликає держави запровадити санкції проти центральної виборчої комісії рф, її керівництва та членів, регіональних виборчих комісій і причетних до організації незаконного голосування на окупованих територіях України. Обмеження також пропонують застосувати до кандидатів, осіб, які претендують на «представництво» цих територій у держдумі, та так званих «спостерігачів».

Крім того, ПАРЄ закликала утримуватися від взаємодії з «новою» держдумою та продовжувати політичну й дипломатичну ізоляцію російської влади. Водночас документ передбачає збереження необхідних каналів для справжніх мирних переговорів і гуманітарних домовленостей, зокрема обмінів полоненими та повернення українських дітей.

Ще 18 вересня платформа ПАРЄ для діалогу з російськими демократичними силами попереджала, що голосування не відповідатиме міжнародним демократичним стандартам.

Україна також закликала міжнародну спільноту не визнавати російські «вибори».

📢 «Проведення “виборів” на тимчасово окупованих територіях є незаконним, а їхні результати – нікчемними»,заявили в МЗС України.

Нагадаємо, за оприлюдненими попередніми підрахунками після опрацювання 96,95% протоколів, «єдина росія» отримувала 57,83%, кпрф — 13,76%, лдпр — 9,01%, «нові люди» — 7,96%. Ці показники стосувалися проміжного етапу підрахунку, а не остаточних результатів.

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