Неділя, 26 Січня, 2025
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Результати повторної атаки на російський НПЗ у Рязані

Денис Молотов
Денис Молотов
Результати повторної атаки на російський НПЗ у Рязані

На росії Рязанський нафтопереробний завод знову став об’єктом атаки безпілотників, що завершилася масштабною та потужною пожежею. У Мережі шириться народна назва систематичних заходів з вибивання воєнного потенціалу російських окупантів, як «найдієвіші санкції проти рф». Інформація про вибухову подію активно поширюється російськими Telegram-каналами.

Зокрема, канал «ВЧК-ОГПУ» повідомляє, що очевидці спостерігають густий дим та яскравий вогонь поблизу/на заводу. Також у мережі оприлюднено відео, на якому видно полум’я і наслідки пожежі.

📢 «Рязанський НПЗ оточений, до заводу з’їжджається велика кількість пожежних машин», — йдеться у повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко прокоментував ситуацію так: «Рязанський НПЗ добивається. Це паливо для воєнної техніки і не тільки».

Тим часом український Telegram-канал «КіберБорошно» провів аналіз відкритих даних і визначив точне місце влучання безпілотника. За його інформацією, удар припав на одну з цистерн нафтозаводу.

☝️ Нагадаємо, що цієї ночі у соцмережах з’являлися повідомлення про повторну атаку дронів на нафтопереробний завод та нафтобазу поблизу Рязані.

📌 Попередній удар по Рязанському НПЗ був здійснений у ніч на 24 січня. Тоді виникла масштабна пожежа, внаслідок якої завод був змушений призупинити відвантаження продукції. Внаслідок атак виникли пожежі на виробничих об’єктах “Рязанської нафтопереробної компанії” та на нафтоперекачувальній станції у Рязані.

Атаки на об’єкти на росії, які забезпечують окупаційну армію пально-мастильними матеріалами та військовою технікою, продовжуватимуться систематично та цілеспрямовано, доки збройна агресія рф проти України не буде повністю припинена.

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