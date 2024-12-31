Радіоперехоплення ГУР: морський дрон Magura V5 знищив російський гелікоптер

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) оприлюднило деталі радіоперехоплення, яке підтверджує ураження російського гелікоптера морським дроном Magura V5. Про це повідомила пресслужба ГУР МО у вівторок, 31 грудня.

За даними розвідки, морський дрон Magura V5, оснащений ракетним озброєнням, виконав атаку біля берегів тимчасово окупованого Криму. Унаслідок цього один російський гелікоптер Мі-8 було знищено, а ще один зазнав пошкоджень.

Під час перехопленої розмови пілот постраждалого гелікоптера детально описав наслідки атаки.

📢 «Был хлопок – по мне попали. Пуск с воды был. После этого была еще одна вспышка. Я ее уже не видел куда она пошла, а первая прям в меня пошла и взорвалась где-то рядом – по вертолету почувствовал, кое-какие системы отказали», – розповів пілот.

Це вперше, коли українські розвідники застосували ударний морський дрон для знищення повітряної цілі. Завдяки Magura V5 вдалося ліквідувати один гелікоптер Мі-8, а другий було підбито, що стало новим досягненням у тактиці використання безпілотних технологій.