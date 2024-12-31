Морський дрон Magura V5: історичне ураження повітряної цілі рф

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) вперше у військовій історії використали ударний морський дрон Magura V5, оснащений ракетним озброєнням, для знищення повітряної цілі. Про це повідомила пресслужба ГУР у вівторок, 31 грудня.

Згідно з оприлюдненою інформацією, під час бойових дій у районі мису Тарханкут, що поблизу тимчасово окупованого Криму, дрон із ракетами Р-73 SeeDragon уразив два російські гелікоптери Мі-8. Один із них було повністю знищено, а інший, зазнавши значних пошкоджень, зміг повернутися на аеродром базування.

Розвідка України розглядає ударні морські дрони Magura V5 як ефективний засіб для виконання бойових завдань у радіусі до 800 км. Це дозволяє використовувати безпілотники для ураження військових цілей навіть на території росії.

Нагадаємо, раніше було повідомлено, що внаслідок успішної операції української воєнної розвідки було ліквідовано трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ.