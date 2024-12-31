Вівторок, 31 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Морський дрон Magura V5: історичне ураження повітряної цілі рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Морський дрон Magura V5: історичне ураження повітряної цілі рф

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) вперше у військовій історії використали ударний морський дрон Magura V5, оснащений ракетним озброєнням, для знищення повітряної цілі. Про це повідомила пресслужба ГУР у вівторок, 31 грудня.

Згідно з оприлюдненою інформацією, під час бойових дій у районі мису Тарханкут, що поблизу тимчасово окупованого Криму, дрон із ракетами Р-73 SeeDragon уразив два російські гелікоптери Мі-8. Один із них було повністю знищено, а інший, зазнавши значних пошкоджень, зміг повернутися на аеродром базування.

Розвідка України розглядає ударні морські дрони Magura V5 як ефективний засіб для виконання бойових завдань у радіусі до 800 км. Це дозволяє використовувати безпілотники для ураження військових цілей навіть на території росії.

Нагадаємо, раніше було повідомлено, що внаслідок успішної операції української воєнної розвідки було ліквідовано трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ.

Попередня стаття
США виділяють Україні $2,5 мільярда на оборону: Байден підтвердив подальшу підтримку
Наступна стаття
Радіоперехоплення ГУР: морський дрон Magura V5 знищив російський гелікоптер
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

2024 рік став найскладнішим для енергосистеми України з початку вторгнення – Міненерго

ПОДІЇ

Передбачення на 2025 рік: «Обидва Володимира згинуть, один втече – інший помре»

СУСПІЛЬСТВО

Уряд змінив правила перетину кордону для чоловіків

ВЛАДА

Кабмін змінив порядок мобілізації: що нового

ВЛАДА

Ґуґли як профі: правила перевірки джерел пошуковими системами

СТОПФЕЙК

На Покровському напрямку противник атакував у районі 12 населених пунктів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Ракетна атака російських окупантів: ППО знищили «Кинджал» і п’ять Х-69

ВІЙНА

Радіоперехоплення ГУР: морський дрон Magura V5 знищив російський гелікоптер

ВАЖЛИВО

Олаф Шольц збирається підтримувати Україну «як ніхто інший»

ПОЛІТИКА

У Києві та області пролунали вибухи: наслідки ракетної атаки

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип