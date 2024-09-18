Рада затвердила додатково 500 млрд на оборону в 2024 році

Верховна Рада України затвердила законопроєкт про збільшення фінансування та видатків на оборонну сферу на 500 мільярдів гривень у 2024 році. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своєму Telegram-каналі у середу, 18 вересня.

📢 «Парламент прийняв в цілому №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби» – йдеться в повідомленні.

Железняк також зазначив, що закон отримав підтримку від 298 народних депутатів. Він додав, що загальні видатки державного бюджету на 2024 рік стануть рекордними й сягнуть 3,73 трильйона гривень.

👉 Нагадаємо, що 3 вересня парламент підтримав законопроєкт у першому читанні. Тоді було оголошено, що до другого читання законопроєкт буде доопрацьовано відповідно до рекомендацій комітету Верховної Ради. Терміни подачі поправок були скорочені вдвічі.

Додаткові 500 мільярдів гривень, як планує уряд, будуть покриті за рахунок перевиконання податкових планів, зменшення витрат на обслуговування зовнішнього боргу та залучення коштів на внутрішньому ринку.

📌 Також раніше повідомлялось, що Верховна Рада України затвердила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6490-д, який стосується реформи та перезавантаження митниці.