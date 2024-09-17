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ВЛАДА

Перезавантаження митниці схвалила Верховна Рада України

Денис Молотов
Денис Молотов
Перезавантаження митниці схвалила Верховна Рада України

Верховна Рада України затвердила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6490-д, який стосується реформи та перезавантаження митниці. Про це у вівторок, 17 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

📢 «Реформа митниці схвалена в цілому. За – 260 голосів», – зазначив Железняк, та додав, що  – «ця реформа є маяком МВФ, Світового банку та США».

Перезавантаження митниці схвалила Верховна Рада України

Законопроєкт передбачає зміни у процедурі відбору голови Держмитслужби, яка базуватиметься на методології, що використовується у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та інших подібних органах, які повинні вести активну боротьбу з корупцією в Україні.

Документ також пропонує залучити міжнародних експертів до проведення конкурсного відбору членів атестаційних комісій, запровадити чіткий алгоритм ухвалення рішень конкурсною комісією. Пропонується надати голові Держмитслужби право самостійно призначати своїх заступників без необхідності узгоджувати ці призначення з Міністерством фінансів.

Окрім цього, у реформі передбачено проведення незалежного аудиту діяльності митних органів, нові вимоги до кадрового відбору, переатестація працівників та підвищення заробітної плати для митників.

Перезавантаження митниці схвалила Верховна Рада України

📌 Раніше повідомлялося про звільнення кількох високопосадовців на митниці, яких звинуватили у створенні корупційної схеми. Зокрема, директор Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби разом із заступником вимагали хабарі від керівників регіональних митниць.

📌 Також раніше було зазначено, що Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення Дениса Малюськи з посади Міністра юстиції України

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