Рада ухвалила законопроєкт про позбавлення зрадників нагород

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає позбавлення державних нагород за пропаганду чи популяризацію держави-агресора. Також покарання передбачається за вчинення інших протиправних дій проти України. Про це у середу, 20 листопада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

📢 «Президентський проєкт №11410 підтримали 283 депутати», – зазначив Железняк.

Законопроєкт вносить зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород «за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України»

Згідно з документом, суд може додатково призначити покарання у вигляді позбавлення державних нагород для осіб, яких визнано винними у скоєнні тяжких чи особливо тяжких злочинів. Зокрема, це стосується кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Суд, ухвалюючи вирок, зобов’язаний також вирішити, чи є підстави для позбавлення обвинуваченого державної нагороди України, – йдеться у положеннях закону.

Окрім цього, документ передбачає можливість позбавлення нагород за рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Воно вводиться в дію указом президента.

Також передбачено, що особа, позбавлена державних нагород, автоматично втрачає всі права та пільги, які надаються нагородженим.

☝️ Нагадаємо, у липні цього року шостий президент України Володимир Зеленський запропонував парламенту розглянути законодавчу ініціативу, яка передбачає позбавлення державних нагород за зраду.

📌 Додатково повідомляється, що 19 листопада Верховна Рада також ухвалила в цілому закон про державний бюджет на 2025 рік.

📌 Раніше було повідомлено, що в Україні з 1 грудня запрацює новий механізм бронювання працівників. Також по-новому визначатимуться критично важливі підприємства для економіки.