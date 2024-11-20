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ВЛАДА

Рада ухвалила законопроєкт про позбавлення зрадників нагород

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада ухвалила законопроєкт про позбавлення зрадників нагород

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає позбавлення державних нагород за пропаганду чи популяризацію держави-агресора. Також покарання передбачається за вчинення інших протиправних дій проти України. Про це у середу, 20 листопада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

📢 «Президентський проєкт №11410 підтримали 283 депутати», – зазначив Железняк.

Рада ухвалила законопроєкт про позбавлення зрадників нагород

Законопроєкт вносить зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород «за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України»

Згідно з документом, суд може додатково призначити покарання у вигляді позбавлення державних нагород для осіб, яких визнано винними у скоєнні тяжких чи особливо тяжких злочинів. Зокрема, це стосується кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Суд, ухвалюючи вирок, зобов’язаний також вирішити, чи є підстави для позбавлення обвинуваченого державної нагороди України, – йдеться у положеннях закону.

Окрім цього, документ передбачає можливість позбавлення нагород за рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Воно вводиться в дію указом президента.

Також передбачено, що особа, позбавлена державних нагород, автоматично втрачає всі права та пільги, які надаються нагородженим.

☝️ Нагадаємо, у липні цього року шостий президент України Володимир Зеленський запропонував парламенту розглянути законодавчу ініціативу, яка передбачає позбавлення державних нагород за зраду.

📌 Додатково повідомляється, що 19 листопада Верховна Рада також ухвалила в цілому закон про державний бюджет на 2025 рік.

📌 Раніше було повідомлено, що в Україні з 1 грудня запрацює новий механізм бронювання працівників. Також по-новому визначатимуться критично важливі підприємства для економіки.

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