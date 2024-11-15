Субота, 16 Листопада, 2024
0.9 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВЛАДАОновлено критерії бронювання працівників від мобілізації
ВЛАДА

Оновлено критерії бронювання працівників від мобілізації

Денис Молотов
Денис Молотов
Оновлено критерії бронювання працівників від мобілізації

В Україні з 1 грудня запрацює новий механізм бронювання працівників та визначення критично важливих підприємств для економіки. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи рішення, ухвалене на засіданні уряду.

📢 «Усі бронювання з 1 грудня відбуватимуться через “Дія”. Проводитиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям. Відповідальним міністерствам доручено докладно пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання», – заявив Шмигаль.

Для працівників, які вже мають бронювання, передбачено перехідний період до 28 лютого. До цього часу їхні роботодавці мають відновити бронювання згідно з новими критеріями. Зміни стосуватимуться всіх громадян незалежно від дати отримання відстрочки від мобілізації.

Прем’єр також підсумував результати перевірок підприємств, що входять до списку критично важливих об’єктів. Він зазначив, що під час аудиту були виявлені суттєві недоліки.

📢 «Насамперед регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер узгоджуватимуться з Міноборони та Мінекономіки. По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом тепер є обов’язковими пунктами для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата на підприємстві та у заброньованого працівника має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат», – наголосив прем’єр.

У жовтні Міноборони ініціювало аудит критично важливих підприємств, завершення якого було заплановано на 15 листопада. Тоді повідомлялось про те, що бронювання працівників підприємств, які не будуть визнані критично важливими, обов’язково переглянуть. У зв’язку з цим послуга бронювання у “Дії” тимчасово не працювала.

Шостий президент України Володимир Зеленський раніше висловив обурення через факт бронювання 1,5 мільйона людей. У відповідь на це Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

23 жовтня уряд змінив підхід до формування списків критично важливих підприємств, передбачивши перевірку їх відповідності встановленим критеріям.

Попередня стаття
В Раді запропонували розформувати ТЦК та відправити на фронт
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На фронті відбулося 157 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб

ПОДІЇ

Юнак намагався втекти з України на милицях зі штучним букетом квітів

СУСПІЛЬСТВО

Масована атака рф на Одесу: ракети поцілили у пам’ятки, які знаходяться під захистом ЮНЕСКО

ПОДІЇ

Нардепа Миколу Тищенка суд залишив під цілодобовим домашнім арештом

КРИМІНАЛ

На Київщині особа у військовій формі влаштувала стрілянину при спробі «мобілізувати» людину

СУСПІЛЬСТВО

На фронті за добу 144 бої: чверть – на Курахівському напрямку

ПОДІЇ

«Тимчасове» життя: як гуртожиток стає постійним прихистком для ВПО

ВАЖЛИВО

росія відкрита для будь-яких мирних переговорів щодо України, якщо Трамп їх почне – ЗМІ

ПОДІЇ

Фейк: 12 листопада російські безпілотники завдали удару по території Банкнотно-монетного двору НБУ в Києві — фото

СТОПФЕЙК

Це суто популізм: як у “Слузі народу” відреагували на ідею розформувати ТЦК

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ