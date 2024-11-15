Оновлено критерії бронювання працівників від мобілізації

В Україні з 1 грудня запрацює новий механізм бронювання працівників та визначення критично важливих підприємств для економіки. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи рішення, ухвалене на засіданні уряду.

📢 «Усі бронювання з 1 грудня відбуватимуться через “Дія”. Проводитиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям. Відповідальним міністерствам доручено докладно пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання», – заявив Шмигаль.

Для працівників, які вже мають бронювання, передбачено перехідний період до 28 лютого. До цього часу їхні роботодавці мають відновити бронювання згідно з новими критеріями. Зміни стосуватимуться всіх громадян незалежно від дати отримання відстрочки від мобілізації.

Прем’єр також підсумував результати перевірок підприємств, що входять до списку критично важливих об’єктів. Він зазначив, що під час аудиту були виявлені суттєві недоліки.

📢 «Насамперед регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер узгоджуватимуться з Міноборони та Мінекономіки. По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом тепер є обов’язковими пунктами для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата на підприємстві та у заброньованого працівника має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат», – наголосив прем’єр.

У жовтні Міноборони ініціювало аудит критично важливих підприємств, завершення якого було заплановано на 15 листопада. Тоді повідомлялось про те, що бронювання працівників підприємств, які не будуть визнані критично важливими, обов’язково переглянуть. У зв’язку з цим послуга бронювання у “Дії” тимчасово не працювала.

Шостий президент України Володимир Зеленський раніше висловив обурення через факт бронювання 1,5 мільйона людей. У відповідь на це Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

23 жовтня уряд змінив підхід до формування списків критично важливих підприємств, передбачивши перевірку їх відповідності встановленим критеріям.