Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Військового омбудсмена

Верховна Рада України 3 червня ухвалила у першому читанні законопроєкт №13266, яким пропонується створення інституту військового омбудсмена. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Новий законопроєкт визначає правовий статус, основні завдання та принципи діяльності військового омбудсмена — інституції, що має стати механізмом захисту прав військовослужбовців у Збройних силах України та інших силових формуваннях.

🛡️ Згідно з документом, військовий омбудсмен зможе приймати скарги від військових, проводити перевірки щодо можливих порушень їхніх прав та вимагати усунення таких порушень від органів державної влади.

Як очікується, посада омбудсмена посилить правовий захист військовослужбовців. Особливо в умовах воєнного стану, коли навантаження на армію зростає, а питання дотримання прав особового складу стає критично важливим.

📢 «Військовий омбудсмен — це ще один крок до зміцнення демократичних стандартів в армії», — прокоментував ухвалення документа Ярослав Железняк.

Законопроєкт ще має пройти друге читання, під час якого депутати можуть внести поправки та доповнення. Остаточне ухвалення відбудеться після обговорення в комітетах та голосування в сесійній залі.

📌 Раніше ініціативу щодо створення цієї інституції запропонував шостий президент України Володимир Зеленський, подавши відповідний законопроєкт на розгляд Верховної Ради.

Міністр оборони Рустем Умєров у своєму коментарі зазначав:

📢 «Нова інституція матиме реальні повноваження та прозорі механізми реагування на порушення прав військовослужбовців».

⚖️ У свою чергу, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше наголошував на необхідності законодавчих змін для посилення правового захисту військових і членів їхніх сімей. За його словами, ініціатива із впровадження військового омбудсмена відповідає сучасним викликам, з якими стикаються захисники України на фронті та в тилу.

☝️ Також нагадаємо, що тіньова економіка в Україні сягає від 800 до 900 мільярдів гривень на рік. Про це 30 травня повідомив народний депутат Данило Гетманцев, очільник парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України