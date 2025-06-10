Вівторок, 10 Червня, 2025
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Атака на Київ: чотири поранених та масштабні пожежі

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Київ: чотири поранених та масштабні пожежі

У ніч проти 10 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київ. Як повідомила поліція Києва, внаслідок обстрілу постраждали четверо людей, серед яких один працівник поліції. Про це повідомляє поліція Києва у вівторок.

Протягом ночі сили ППО здійснювали відбиття повітряної атаки над столицею. Зафіксоване падіння уламків безпілотників у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах.

Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, церкву, бізнес-центри, офісні приміщення, а також сталося загоряння низки автомобілів і автостоянок.

☝️ До гасіння масштабної пожежі, спричиненої падінням уламків БпЛА в Оболонському районі, залучили пожежний гелікоптер. Про це інформують місцеві Telegram-канали у вівторок, 10 червня.

📢 «Слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва працюють на місцях падіння уламків та місцях загорянь, допомагають людям, а також документують наслідки чергового нападу рф на українську столицю», — йдеться у повідомленні поліції.

Серед поранених — поліцейський, який отримав осколкове поранення, коли ворожий дрон впав поруч зі службовим автомобілем правоохоронців, які саме прямували на виклик. Постраждалого доправлено до лікарні — загрози його життю немає. Також пошкоджено поліцейське авто, яким пересувалися працівники. Черговий оперативно направив інший наряд на допомогу.

Всі четверо травмованих отримали осколкові поранення та перебувають у задовільному стані.

⚠️ Наслідки в різних районах міста:
  • Дарницький район: сталися пожежі біля гуртожитку та в парку, у дворах згоріли автівки. Горів триповерховий житловий будинок. Пошкоджено залізничну інфраструктуру.
  • Оболонський район: загоряння в багатоповерхівці, а також у складських приміщеннях.
  • Шевченківський район: зафіксовано низку влучань. Триває ліквідація пожежі в недіючій будівлі.
  • Голосіївський район: уламки впали на території храму. Пошкоджено верхні поверхи бізнес-центру.
  • Солом’янський район: зафіксовано загоряння уламків на даху 16-поверхового будинку.
  • Деснянський район: горіли автомобілі у дворі, пожежу ліквідовано.
  • Подільський район: загоряння в нежитлових приміщеннях.

До ліквідації наслідків обстрілу залучили 441 рятувальника та 102 одиниці техніки ДСНС.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на неділю, 9 червня, війська рф здійснили масштабну повітряну атаку на територію Рівненської області.

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