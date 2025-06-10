Масована атака рф: Україна зазнала удару 322 повітряних цілей

У ніч проти 10 червня росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на територію України, запустивши 322 повітряні цілі. За офіційною інформацією Повітряних сил ЗСУ, українським захисникам вдалося знищити 284 ворожі об’єкти.

🔻 “Повітряна атака” охопила майже всю територію країни, однак головним напрямком удару став Київ. Сили оборони — зенітні ракетні війська, підрозділи авіації, РЕБ, мобільні вогневі групи та оператори БпЛА — спільно відбивали ворожу атаку з неба.

За попередніми підрахунками, протиповітряна оборона нейтралізувала 284 повітряних цілі нападу, зокрема:

🔺 213 дронів типу «Shahed » : збито вогневими засобами;

: збито вогневими засобами; 🔺 64 Б пЛА : втрачені локаційно або подавлені засобами РЕБ;

: втрачені локаційно або подавлені засобами РЕБ; 🔺 2 балістичні ракети типу KN-23 ;

; 🔺 5 крилатих ракет “Іскандер-К”.

☝️ Зафіксовано влучання російських засобів ураження в 11 локаціях, ще в 16 — падіння уламків після збиття.

Раніше КМВА повідомляла про атаку Києва: десятки дронів і ракети атакували столицю. У шести районах було зафіксовано влучання та уламки. Оперативні служби працювали на місцях для ліквідації наслідків.

👉 Також відомо, що в ніч на 10 червня російська армія здійснила масований удар дронами по Одесі, внаслідок чого загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення. Від ударів також постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них – житлові будинки, будівля пологового будинку, приватна медична клініка, спортивний комплекс, зоопарк, станція швидкої допомоги та будівля Одеського залізничного вокзалу