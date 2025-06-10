Софійський собор у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки рф

У ніч на 10 червня росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, внаслідок якої зазнали пошкоджень об’єкти культурної спадщини в Києві та Одесі. Одним із найбільш резонансних наслідків стало руйнування частини Софійського собору – національного символу української державності.

Про пошкодження пам’ятки повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. За його словами, вибухова хвиля від ворожої атаки спричинила руйнування карниза на головній апсиді святині.

📢 «Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві – святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття – це душа всієї України», — написав Точицький у Facebook.

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Окрім Києва, постраждали й інші культурні об’єкти.

Міністр повідомив, що серйозних пошкоджень зазнала Одеська кіностудія, де повністю знищено декорації до фільму про Олександра Довженка.

📢 «Вночі постраждала Одеська кіностудія – місце, де творилось українське кіно. Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищено декорації до фільму Довженко – національного проєкту про найвідомішого українського режисера», — зазначив урядовець.

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☝️ Точицький також наголосив, що атаки росії спрямовані не лише на інфраструктуру, а й на духовні символи нації:

📢 «росія воює не лише з нашими містами — вона веде війну проти нашої культури, пам’яті, майбутнього».

Тим часом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в столиці зафіксовано падіння уламків ворожих цілей у понад 40 локаціях.

📢 «Маємо пошкодження у восьми районах. Ще кілька локацій вивчаємо», — розповів він в ефірі телемарафону, додавши, що найбільше постраждали Оболонський, Дарницький та Шевченківський райони.

📌 За попередніми даними, внаслідок атаки у Києві постраждали щонайменше шестеро людей. У семи районах столиці зафіксовано руйнування будівель і масштабні пожежі.

🔻 В Одесі ситуація ще трагічніша: внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення.

🛡️ За інформацією Повітряних сил, у ніч на 10 червня російські війська випустили по Україні сім крилатих ракет і 315 дронів. Основна частина атаки була спрямована на Київ. Українські сили протиповітряної оборони знищили всі ракети та 277 безпілотників.