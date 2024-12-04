Рада скасувала податки «заднім числом» для ФОП

Верховна Рада України схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9319, який серед іншого скасовує норму про запровадження підвищених податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП) «заднім числом». Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань податкової політики Ярослав Железняк в середу, 4 грудня.

Документ також регулює оподаткування винагород, отриманих за гіг-контракти у резидентів «Дія.Сіті».

У випадку резидентів зі статусом стартапу, скасовується положення про незастосування пільгової 5-відсоткової ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та мінімального єдиного соціального внеску (ЄСВ), якщо кількість спеціалістів у компанії менша ніж дев’ять осіб.

До податкового законопроєкту №11416-д внесли низку важливих правок. Зокрема:

Змінили дату впровадження нових податків для ФОПів і юросіб на єдиному податку «заднім числом» з 1 жовтня 2024 року – на 1 січня 2025 року.

Передбачили зниження ставки рентної плати за видобування каоліну.

Встановили, що до завершення воєнного стану підприємців не штрафуватимуть за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК).

☝️ Як повідомлялося раніше, шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює історичне підвищення податків, ухвалене парламентом.