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Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків

Шостий президент України Володимир Зеленський затвердив закон, ухвалений Верховною Радою, який передбачає значне підвищення податкових ставок. ЗМІ вже називають це, як «історичне підвищення» податків в Україні. Інформацію про це розміщено на офіційному сайті парламенту 28 листопада.

Основні положення закону

  • Збільшення військового збору: З 1,5% до 5% на всі доходи громадян у 2024 році. Для військовослужбовців ставка залишається незмінною — 1,5%.
  • Нові правила для підприємців:
    • 1% від доходу для платників єдиного податку III групи.
    • 10% від мінімальної зарплати (близько 800 гривень) для ФОПів, які належать до I, II та IV груп єдиного податку.
  • Податок на прибуток для банків: На 2024 рік ставка встановлена на рівні 50% (замість 25%).
  • Податок на прибуток небанківських фінансових установ: Із 2025 року ставка зросте до 25%, за винятком страховиків.
  • Авансові внески для АЗС: У документі також передбачені зміни, що стосуються заправних станцій.

Державний бюджет на 2025 рік

Сьогодні Зеленський підписав ще один важливий закон — про державний бюджет на 2025 рік. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, обидва документи — бюджетний та зміни до Податкового кодексу — набудуть чинності з 1 грудня.

☝️ Також нагадаємо, раніше було повідомлено, що Верховна Рада України затвердила в другому читанні законопроєкт №11416-д, що передбачає історичне підвищення податків. Законопроєкт підтримали 247 народних обранців. Ще 17 вересня парламент ухвалив цей законопроєкт у першому читанні.

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