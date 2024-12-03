Вівторок, 3 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Рада призначила Чернишова міністром єдності України

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада призначила Чернишова міністром єдності України

Олексія Чернишова, який наразі очолює НАК “Нафтогаз України”, призначено віцепрем’єром — міністром національної єдності України. Інформацію про це оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі у вівторок, 3 грудня.

📢 «Є інсайд щодо призначення в уряді. Олексія Чернишова (колишнього міністра розвитку громад та територій України) “слуги” пропонують призначити віцепрем’єром — міністром національної єдності України», — зазначив Гончаренко ще напередодні голосування та представлення міністра в Раді.

За словами двох джерел у керівництві фракції «Слуга народу», голосування за Чернишова у Верховній Раді планувалося вже на 3 грудня. Перед цим кандидатуру розглянули на засіданні фракції.

Нагадаємо, Олексій Чернишов обіймає посаду голови правління НАК “Нафтогаз України” з листопада 2022 року. До цього він працював міністром розвитку громад та територій, а у 2019–2020 роках очолював Київську обласну державну адміністрацію.

Під час засідання парламенту 3 грудня Чернишов виступив перед депутатами напередодні голосування за своє призначення.

Рада призначила Чернишова міністром єдності України

📢 «Чернишова призначили віцепремʼєром, міністром національної єдності. За — 237», — повідомив Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Рада призначила Чернишова міністром єдності України
Народна творчість з відкритих джерел як реакція створення міністерства та призначення на цю посаду міністра.

Хто підтримав призначення Чернишова новим міністром єдності:

  • Слуга народу – 176;
  • ОПЗЖ – 16;
  • Відновлення України (це те саме ОПЗЖ) – 12;
  • За майбутнє – 10;
  • Довіра – 17;
  • Позафракційні – 6 (Балога, Безугла, Бондар, Корнієнко, Магера, Стефанчук).

Крім того, Олексій Гончаренко також заявив, що Альона Шкрум, яка раніше оголосила про складання депутатського мандата, перейде на посаду заступниці віцепрем’єра з питань відновлення Олексія Кулеби.

Варто зазначити, що 19 листопада шостий президент України Володимир Зеленський оголосив у Верховній Раді про створення нового Міністерства об’єднання українців. Його діяльність буде спрямована, зокрема, на повернення громадян. Зеленський тоді пообіцяв представити кандидатуру міністра до кінця цього року.

Попередня стаття
Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Обстріл Покровська: росіяни вбили людину, постраждало немовля та чоловік

ВІЙНА

Окупована Луганщина обговорює реформу старшої школи

ЛУГАНЩИНА

Армія рф здійснила 125 атак на позиції ЗСУ: де найзапекліші бої

ВІЙНА

Україна про заяву рф щодо “готовності” обміну полоненими: ця гра росіян – лише на публіку

ПОДІЇ

Відновлено процес бронювання працівників від мобілізації

ВАЖЛИВО

Наслідки нічної атаки БпЛА на Тернопіль, Київщину та Рівненщину

ВІЙНА

Литва пропонує захист президенту Грузії у разі необхідності

ПОЛІТИКА

Генсек НАТО попередив Трампа про “страшну загрозу” для США, якщо Україна підпише невигідну мирну угоду

ПОДІЇ

Сили оборони відбили понад 60 атак на Курахівському напрямку – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Байден просить у Конгресу додаткові 24 млрд доларів для України: у Пентагоні розкрили ЗМІ деталі

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ