Рада призначила Чернишова міністром єдності України

Олексія Чернишова, який наразі очолює НАК “Нафтогаз України”, призначено віцепрем’єром — міністром національної єдності України. Інформацію про це оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі у вівторок, 3 грудня.

📢 «Є інсайд щодо призначення в уряді. Олексія Чернишова (колишнього міністра розвитку громад та територій України) “слуги” пропонують призначити віцепрем’єром — міністром національної єдності України», — зазначив Гончаренко ще напередодні голосування та представлення міністра в Раді.

За словами двох джерел у керівництві фракції «Слуга народу», голосування за Чернишова у Верховній Раді планувалося вже на 3 грудня. Перед цим кандидатуру розглянули на засіданні фракції.

Нагадаємо, Олексій Чернишов обіймає посаду голови правління НАК “Нафтогаз України” з листопада 2022 року. До цього він працював міністром розвитку громад та територій, а у 2019–2020 роках очолював Київську обласну державну адміністрацію.

Під час засідання парламенту 3 грудня Чернишов виступив перед депутатами напередодні голосування за своє призначення.

📢 «Чернишова призначили віцепремʼєром, міністром національної єдності. ✅За — 237», — повідомив Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Хто підтримав призначення Чернишова новим міністром єдності:

Слуга народу – 176;

ОПЗЖ – 16;

Відновлення України (це те саме ОПЗЖ) – 12;

За майбутнє – 10;

Довіра – 17;

Позафракційні – 6 (Балога, Безугла, Бондар, Корнієнко, Магера, Стефанчук).

Крім того, Олексій Гончаренко також заявив, що Альона Шкрум, яка раніше оголосила про складання депутатського мандата, перейде на посаду заступниці віцепрем’єра з питань відновлення Олексія Кулеби.

Варто зазначити, що 19 листопада шостий президент України Володимир Зеленський оголосив у Верховній Раді про створення нового Міністерства об’єднання українців. Його діяльність буде спрямована, зокрема, на повернення громадян. Зеленський тоді пообіцяв представити кандидатуру міністра до кінця цього року.