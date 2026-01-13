Вівторок, 13 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Рада підтримала звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ

Денис Молотов
Рада підтримала звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ
Фото: Васи́ль Васи́льович Малю́к — український військовик, генерал-лейтенант, Голова СБУ з 7 лютого 2023 року.

Верховна Рада України підтримала подання шостого президента України щодо звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка. За відповідну постанову №14368 у цілому проголосували 235 народних депутатів. Рішення ухвалили у вівторок, 13 січня. Про перебіг голосування у сесійній залі повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Розгляд питання відбувався за скороченою процедурою. Василь Малюк у сесійній залі був відсутній. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що очільнику СБУ надсилалося офіційне запрошення, однак причини його неявки наразі невідомі.

📊 Розподіл голосів за фракціями та групами:
  • «Слуга народу» — 168 голосів «за»;
  • «Батьківщина» — 11;
  • Група «Платформа за життя та мир» — 12;
  • «Відновлення України» — 10;
  • «За майбутнє» — 11;
  • «Довіра» — 18.

Фракції «Європейська солідарність» та «Голос» не дали жодного голосу за підтримку звільнення Василя Малюка.

☝️ Василь Малюк очолював Службу безпеки України з 18 липня 2022 року спочатку як виконувач обов’язків. 7 лютого 2023 року він був офіційно призначений головою СБУ.

📌 Нагадаємо, 5 січня шостий президент України Володимир Зеленський публічно оголосив про рішення щодо відставки Малюка з посади голови СБУ, наголосивши, що генерал-лейтенант залишиться в системі спецслужб.

Того ж дня глава держави доручив Євгенію Хмарі тимчасово виконувати обов’язки голови СБУ. Перед цим окремим указом шостий президент України закріпив за собою право призначати тимчасово виконуючого обов’язки керівника СБУ у період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності очільника служби.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Макрон заявив про намір відновити контакти з путіним

ВАЖЛИВО

Зеленський та Трамп можуть зустрітися наступного тижня в Давосі – ЗМІ

ПОДІЇ

Понад 5,8 млн грн хабарів: в трьох областях правоохоронці викрили схеми незаконного переправлення за кордон

КОРДОН

Україна і США у Франції обговорять ЗАЕС та територіальні питання

ВАЖЛИВО

ППО України знешкодила ракети рф та 240 дронів

ВІЙНА

рф підтвердила запуск балістичної ракети «орєшнік» по Львову

ВАЖЛИВО

Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 68 боїв, найзапекліші зіткнення на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Вибори в умовах війни: у Верховній Раді почали підготовку

ВАЖЛИВО

Три нафтові танкери зазнали дронових атак поблизу Новоросійська — Reuters

ВАЖЛИВО

США підтвердили затримання танкера Bella1 в Атлантиці

ВАЖЛИВО

Трамп назвав себе «виконувачем обов’язків президента Венесуели»

ПОЛІТИКА

Про «конкретні результати» у Парижі повідомляє Буданов

ВАЖЛИВО

Буданов в ОП: Зеленський переводить державу в режим спецоперації

ТОЧКА ЗОРУ

На фронті відбулося 165 боїв: ворог найбільше тисне на Покровському напрямку

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ