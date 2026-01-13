Рада підтримала звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ

Верховна Рада України підтримала подання шостого президента України щодо звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка. За відповідну постанову №14368 у цілому проголосували 235 народних депутатів. Рішення ухвалили у вівторок, 13 січня. Про перебіг голосування у сесійній залі повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Розгляд питання відбувався за скороченою процедурою. Василь Малюк у сесійній залі був відсутній. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що очільнику СБУ надсилалося офіційне запрошення, однак причини його неявки наразі невідомі.

📊 Розподіл голосів за фракціями та групами:

«Слуга народу» — 168 голосів «за»;

— 168 голосів «за»; «Батьківщина» — 11;

— 11; Група «Платформа за життя та мир» — 12;

— 12; «Відновлення України» — 10;

— 10; «За майбутнє» — 11;

— 11; «Довіра» — 18.

Фракції «Європейська солідарність» та «Голос» не дали жодного голосу за підтримку звільнення Василя Малюка.

☝️ Василь Малюк очолював Службу безпеки України з 18 липня 2022 року спочатку як виконувач обов’язків. 7 лютого 2023 року він був офіційно призначений головою СБУ.

📌 Нагадаємо, 5 січня шостий президент України Володимир Зеленський публічно оголосив про рішення щодо відставки Малюка з посади голови СБУ, наголосивши, що генерал-лейтенант залишиться в системі спецслужб.

Того ж дня глава держави доручив Євгенію Хмарі тимчасово виконувати обов’язки голови СБУ. Перед цим окремим указом шостий президент України закріпив за собою право призначати тимчасово виконуючого обов’язки керівника СБУ у період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності очільника служби.