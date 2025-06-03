Рада підтримала запуск банків фінансової інклюзії

Верховна Рада України 3 червня ухвалила у другому читанні законопроєкт №13018-д, який відкриває шлях до створення банків фінансової інклюзії. Про це повідомив голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram.

📢 «Відтепер Укрпошта та інші компанії з великою мережею відділень можуть отримати обмежені банківські ліцензії та працювати з громадянами у найвіддаленіших куточках країни», — зазначив він.

Законопроєктом передбачено появу на фінансовому ринку нового типу гравців — банків фінансової інклюзії. Їхнє завдання — надання базових банківських послуг на територіях, де традиційні банківські установи майже не представлені.

📌 Йдеться про райони, наближені до лінії фронту, деокуповані території, а також важкодоступні та сільські регіони з низькою щільністю населення.

Закон визначає порядок отримання обмеженої банківської ліцензії, яка надається за спрощеною процедурою. Разом з тим, документ встановлює обмеження: банки фінансової інклюзії не зможуть працювати з великим або середнім бізнесом із річним обігом понад 2 мільйони євро.

🔒 Також передбачено граничні межі на суми кредитів, які можуть бути видані одному клієнту.

📆 Нагадаємо, 25 березня парламент схвалив цей законопроєкт у першому читанні. Тоді ж уряд представив концепцію «Укрпошта Банку», який має стати прикладом нового типу фінансових установ.

📌 У Кабміні наголосили, що банк надаватиме послуги з відкриття рахунків, прийому платежів, виплати соціальних допомог тощо. Особливий фокус — на соціально вразливих громадянах та мікробізнесі, що потребує державної підтримки.

☝️ Також нагадаємо, що 3 червня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12406, яким передбачається встановлення кримінальної відповідальності за порушення та обхід економічних санкцій.