путін відкинув мир та посилює війну – Зеленський

Диктатор на росії путін відкидає будь-які варіанти миру. З таким чітким посилом виступив шостий президент України Володимир Зеленський у Римі, де 10 липня проходить міжнародна конференція з відновлення України. За словами глави держави, кремлівський диктатор не лише не демонструє готовності до припинення війни, а навпаки – нарощує агресію.

📢 «Але ми тоді сказали – на росію потрібно чинити тиск, бо вона не готується до миру. І тепер усі бачать, що путін відхилив усі мирні пропозиції і посилює насильство», – заявив Зеленський.

☝️Він нагадав, що ще минулого року в міжнародній спільноті лунали сподівання на можливі переговори з москвою. Втім, як показав час, сигнали з кремля були елементом інформаційної маніпуляції.

Під час виступу Зеленський повідомив, що лише за останню ніч внаслідок масованої атаки рф на Київ загинули двоє цивільних. А ще багато цивільних людей дістали поранення. Зруйновано інфраструктурні об’єкти, зокрема житлові будинки.

📢 «І це при тому, що багато дронів і ракет було збито. Проте деякі з них все ж прорвалися. На цьому ми маємо зосередитися в першу чергу – ми маємо зупинити російські дрони та ракети. Це означає більше поставок засобів протиповітряної оборони та інвестицій у перехоплювальні дрони, системи ППО та ракети», – наголосив Зеленський.

Він також закликав союзників збільшити підтримку в оборонній галузі, наголосивши на необхідності інвестицій у безпілотні технології.

📢 «Коли росія посилює свої атаки, ми не можемо мати дефіциту фінансування для виробництва дронів. Сьогодні на цій конференції представлено понад 30 країн і сотні компаній. Ми маємо досягти того, щоб сектор протиповітряної оборони та безпілотників України підтримували понад 30 країн і сотні компаній – не тільки з України, а й з Європи, США та інших країн», – резюмував він.

📌 Нагадаємо, що 8 липня президент США Дональд Трамп публічно пригрозив володимиру путіну «невеличким сюрпризом», а також заявив, що глава кремля «верзе чимало нісенітниць».