Трамп незадоволений путіним та погрожує сюрпризом

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що «незадоволений» російським диктатором володимиром путіним. Таку позицію глава Білого дому озвучив у вівторок, 8 липня, під час відкритої частини засідання Кабінету міністрів.

📢 «Ми нині теж маємо справу з ним. І незадоволені путіним. Я незадоволений путіним. Це я вам можу сказати точно прямо тепер, тому що він убиває багато людей. І багато з них — це його солдати. Сьогодні це вже до 7 тисяч на тиждень. І я незадоволений путіним», — заявив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

☝️ Глава США також згадав, що ці втрати є наслідком ведення війни, яку розв’язала російська федерація, і прямо поклав відповідальність на президента рф.

На уточнювальне запитання, чи планує він якісь дії у зв’язку зі своїм ставленням до путіна, президент США відповів із натяком:

📢 «Ну, я б вам не сказав. Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз?», — відповів Трамп, ухилившись від конкретики.

🔎 Висловлювання Трампа пролунало наступного дня після офіційного повідомлення Пентагону про новий пакет оборонної допомоги для України. За даними Міноборони США, постачання зброї ініційовано за прямим розпорядженням президента.

📌 Зазначимо, що це вже не перша жорстка репліка Трампа на адресу російського диктатора путіна після його повторного вступу на посаду глави держави. Також раніше лідер США заявляв, що росія завдає надто сильних ударів по Україні, і пообіцяв посилити підтримку ЗСУ.