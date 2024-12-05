Програму «Доступні ліки» з 2025 року буде розширено

Кабмін розширює дію програми «Доступні ліки». Вона стане доступною в усіх аптеках України з 2025 року, де зможуть відпускати препарати за цією програмою. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час виїзного засідання уряду, яке відбулося в Харківській області.

📢 «У межах пакета “Зимової підтримки” ми також будемо розширювати програму “Доступні ліки”. У бюджеті 2025 року на програму закладено 6,6 млрд гривень. Цей крок дозволить ще як мінімум 500 тисячам українців заощадити кошти на лікуванні», — повідомив Шмигаль.

Особливістю майбутніх змін стане впровадження лікарських засобів для дітей у програму. Прем’єр підкреслив, що Міністерство охорони здоров’я вже працює над підготовкою необхідних нормативних змін.

Окрім розширення програми, уряд планує з 1 січня 2025 року відновити контроль за якістю лікарських засобів. Зокрема, перевірятиметься дотримання ліцензійних умов виробництва, торгівлі та імпорту медичних препаратів.

Ці заходи спрямовані на підвищення доступності та якості медичних послуг для громадян України.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українці за перші півтори доби після запуску програми «Зимова єПідтримка» вже подали понад 3 мільйони заявок на отримання 1000 гривень від держави.

Попри складнощі, влада намагається забезпечувати медикаментами за програмою “Доступні ліки”. Ця програма працює та постійно розширює асортимент. Всього в реєстрі від 14 лютого 2023 року – 462 лікарські засоби. З них 149 – повністю безоплатні, 313 – з доплатою.

Зокрема в програму тоді було додано два нові напрями: хронічне обструктивне захворювання легень та хвороба Паркінсона.

Дізнатися, які з препаратів за програмою “Доступні ліки” безоплатні, а які потребують доплати, можна за реєстром лікарських засобів.