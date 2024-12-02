Понад 3 мільйони заявок на отримання «тисячі Зеленського»

Українці за перші півтори доби після запуску програми «Зимова єПідтримка» вже подали понад 3 мільйони заявок на отримання 1000 гривень від держави. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 2 грудня.

📢 «Понад 3 млн заявок вже подано на допомогу в розмірі 1000 грн за програмою “Зимова єПідтримка”. З них 676 тисяч — для отримання грошової виплати на дітей», – зазначив він.

За словами віцепрем’єра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова, станом на ранок 2 грудня лише через додаток “Дія” було подано понад 2,5 мільйони заявок. Це стало новим рекордом для цифрових сервісів країни.

Наразі заявки приймаються виключно через “Дію”. Водночас із 4 грудня з’явиться можливість оформити їх через «Укрпошту» в онлайн-форматі, а з 10 грудня — через банки-партнери в офлайні. Кошти можна буде витратити на комунальні послуги, придбання ліків, оплату освіти чи транспорту. Також у громадян є можливість задонатити на ЗСУ або придбати військові облігації.

👉 Нагадаємо, 22 жовтня шостий президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити цю програму підтримки. Вона передбачає виплату по 1000 гривень кожному громадянину. Для реалізації “Зимової єПідтримки” уряд виділив 5 мільярдів гривень. Кошти надійшли із залишків бюджетних програм, що фінансувалися міжнародними партнерами, але не були використані у повному обсязі.

Водночас у суспільстві ця ініціатива викликала неоднозначну реакцію. Зокрема, 29 листопада одна з чотирьох петицій щодо скасування виплат, яку підписали понад 25 тисяч осіб, набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

☝️ Також нагадаємо, перший заступник міністра економіки Олексій Соболев під час ефіру телемарафону «єдині новини» поділився подробицями щодо отримання тисячі гривень, про які раніше заявив президент Володимир Зеленський.