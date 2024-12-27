Професора КНУ звільнено через скандальні висловлювання про «голодних українок»

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка ухвалило рішення достроково розірвати контракт із професором Інституту журналістики Микитою Василенком після його скандальної заяви про «голодних українок». Наказ про звільнення підписав ректор Володимир Бугров, про що повідомлено на офіційному сайті закладу.

Підставою для такого кроку стали висновки Вченої ради, кафедри Інституту журналістики та Постійної комісії Вченої ради університету. У них зазначено про «системні порушення» у поведінці професора.

📢 «Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди університету», – наголошується в заяві адміністрації університету.

Причини звільнення

Дії Василенка були визнані такими, що порушують:

етичний кодекс університетської спільноти; умови контракту науково-педагогічного працівника; норми законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та «Про освіту» .



Рішення про звільнення пов’язане зі скандальними висловлюваннями Василенка. Зокрема, він зробив заяви про «голодних українок». Вони, за його словами, залишилися без чоловіків, та про «іноземних миротворців», які мають нібито «вирішити демографічну проблему» в Україні.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що студенти Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка оголосили бойкот адміністрації Інституту журналістики через скандальні висловлювання професора Микити Василенка.

Студенти також звернулися до Центру протидії дезінформації, повідомивши про дискримінаційні висловлювання Василенка. Серед них: