Студенти Інституту журналістики КНУ оголосили бойкот через заяви професора

Студенти Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка оголосили бойкот адміністрації Інституту журналістики через скандальні висловлювання професора Микити Василенка. Як зазначено у заяві, опублікованій у Telegram-каналі Студпарламенту ННІЖ, рішення стало реакцією на «систематичні виступи викладача на проросійських платформах, сексистські коментарі та просування російських наративів».

Вимоги студентів

Студенти наголосили, що бойкот триватиме з 23 грудня і до моменту звільнення професора Василенка. Вони висунули низку вимог:

Відмова від співпраці з адміністрацією Навчально-наукового інституту, поки ситуація не буде вирішена. Негайна реакція керівництва для забезпечення захисту академічної спільноти від осіб, які дискредитують журналістську професію та національні інтереси України.



📢 «Ми наголошуємо, що це мінімальні заходи, які ми змушені застосувати. Якщо адміністрація продовжуватиме ігнорувати думку студентів, ми будемо змушені вдатися до посилення наших дій. Закликаємо керівництво університету не затягувати з вирішенням цього питання та забезпечити дотримання державних цінностей, академічних стандартів і прав студентів», — йдеться у заяві Студкомітету.

Обурення викликали висловлювання та дії професора

Студенти також звернулися до Центру протидії дезінформації, повідомивши про дискримінаційні висловлювання Василенка. Серед них:

“Жінки можуть чогось досягти у чотири способи: чоловік, коханець, батько, брат”. “Я проти того, щоб усі мали права, особливо жінки”.



Крім того, студентська спільнота нагадала про його відкриту підтримку партії ОПЗЖ у 2018–2019 роках, а також співпрацю з забороненими в Україні телеканалами «News One» та «112 Україна».

Ситуацію загострило відео, яке з’явилося 23 грудня у соцмережах. На ньому Василенко на проросійському YouTube-каналі заявив, що «іноземні миротворці» нібито можуть покращити демографічну ситуацію в Україні, зацікавивши «тисячі голодних українських жінок».

Реакція університету

Після скандальних висловлювань професора, омбудсмен закликав провести службове розслідування. Він також нагадав, що минулого року Василенко вже отримав догану від університету за подібні висловлювання.