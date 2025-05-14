Президент Франції припустив, що Крим залишиться за росією

Україні, ймовірно, доведеться піти на територіальні компроміси, оскільки повне відновлення її територіальної цілісності наразі виглядає малореальним. Про це у вівторок, 13 травня, заявив президент Франції Еммануель Макрон у великому телевізійному інтерв’ю на каналі TF1.

📢 «Навіть самі українці мають тверезість визнавати, що не можуть зараз повернути всі свої території», – наголосив Макрон.

За словами французького лідера, Крим повинен стати предметом майбутніх переговорів.

📢 «Цей регіон, найімовірніше, залишиться під контролем росії в разі мирного врегулювання», – заявив він.

Президент Франції підкреслив, що основним елементом гарантування безпеки України після завершення війни має стати посилення її збройних сил. За його словами, для цього необхідно продовжувати інвестиції в оборонну сферу та постачання необхідного обладнання.

📢 «Армія України нині активно готується, і ми повинні її підтримувати. Це вимагатиме значних ресурсів і тривалих зусиль», – сказав Макрон.

📌 Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ росії сергій лавров заявляв: статус Криму не обговорюється під час перемовин між рф та США щодо припинення війни.

У свою чергу президент США визнавав, що Україні буде «дуже важко» повернути Крим у нинішніх умовах.

☝️ Також раніше стало відомо, що Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум як Україні, так і росії, закликавши їх до прямих переговорів. У разі відсутності діалогу між сторонами Сполучені Штати можуть вийти з переговорного процесу.