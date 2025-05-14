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Президент Франції припустив, що Крим залишиться за росією

Денис Молотов
Денис Молотов
Президент Франції припустив, що Крим залишиться за росією

Україні, ймовірно, доведеться піти на територіальні компроміси, оскільки повне відновлення її територіальної цілісності наразі виглядає малореальним. Про це у вівторок, 13 травня, заявив президент Франції Еммануель Макрон у великому телевізійному інтерв’ю на каналі TF1.

📢 «Навіть самі українці мають тверезість визнавати, що не можуть зараз повернути всі свої території», – наголосив Макрон.

За словами французького лідера, Крим повинен стати предметом майбутніх переговорів.

📢 «Цей регіон, найімовірніше, залишиться під контролем росії в разі мирного врегулювання», – заявив він.

Президент Франції підкреслив, що основним елементом гарантування безпеки України після завершення війни має стати посилення її збройних сил. За його словами, для цього необхідно продовжувати інвестиції в оборонну сферу та постачання необхідного обладнання.

📢 «Армія України нині активно готується, і ми повинні її підтримувати. Це вимагатиме значних ресурсів і тривалих зусиль», – сказав Макрон.

📌 Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ росії сергій лавров заявляв: статус Криму не обговорюється під час перемовин між рф та США щодо припинення війни.

У свою чергу президент США визнавав, що Україні буде «дуже важко» повернути Крим у нинішніх умовах.

☝️ Також раніше стало відомо, що Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум як Україні, так і росії, закликавши їх до прямих переговорів. У разі відсутності діалогу між сторонами Сполучені Штати можуть вийти з переговорного процесу.

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