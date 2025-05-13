Трамп висунув ультиматум Україні й росії щодо переговорів

Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум як Україні, так і росії, закликавши їх до прямих переговорів. У разі відсутності діалогу між сторонами Сполучені Штати можуть вийти з переговорного процесу. Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю виданню Breitbart News.

📢 «Президент поставив ультиматум обом сторонам, що якщо не буде прямих перемовин і якщо вони не відбудуться швидко, то, на його думку, Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту, що б це не означало, і просто не брати участі в ньому», — заявив Віткофф.

☝️ Він підкреслив, що лише прямий діалог може привести до ефективного врегулювання:

📢 «рішення працюють, коли є прямі переговори. Нам потрібно посадити українців і росіян за один стіл. Зараз це була жорстока війна – вони не люблять одне одного. Ми повинні це змінити. Ми повинні змусити всіх думати, що відповідальний спосіб вирішення цієї проблеми – це дипломатичне рішення… Ми пропонуємо прямі переговори між двома сторонами якомога швидше, ніж пізніше».

За словами спецпредставника, до ключових тем потенційного діалогу належать окуповані території України. Також статус Запорізької АЕС й питання доступу до важливих водних шляхів.

📢 «Запорізька АЕС — це своєрідна перлина через обсяг електроенергії, яку вона здатна виробляти. Вона зараз — важлива частина цієї дискусії», — наголосив він.

Віткофф також переконаний, що низку питань можна вирішити без суттєвих труднощів:

📢 «Тут є речі, які, на мою думку, не буде важко вирішити. Якщо ми зберемо сторони за столом переговорів, вони почнуть спілкуватися одна з одною, ми звузимо кола питань між ними, а потім знайдемо компроміси та креативні рішення для вирішення кожної з їхніх проблем. Я сподіваюся, що незабаром у нас будуть хороші новини, але якщо ми фізично досягнемо цього, у нас, на мою думку, є великий шанс покласти край цьому конфлікту».

📝 Водночас раніше Віткофф заявляв, що майбутня мирна угода передбачатиме врегулювання статусу так званих «п’яти територій», однак не уточнив, які саме регіони маються на увазі.

💢 На ці заяви відреагував шостий президент України Володимир Зеленський, заявивши, що спецпредставник Трампа виходить за межі своїх повноважень, обговорюючи питання, які не входять до його компетенції.

☝️ Також нагадаємо, що Трамп ускладнив, а можливо й поставив під загрозу європейські зусилля щодо запровадження нових санкцій проти кремля. В той момент, коли закликав Україну «негайно почати переговори» з росією.