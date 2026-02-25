Середа, 25 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Правила улаштування електроустановок як основа нормативної електробезпеки

-Реклама-

Сергій Фоменко
Правила улаштування електроустановок ілюстративне фото

Будь-яка електроустановка, незалежно від її призначення та масштабу, повинна відповідати чітко визначеним нормам безпеки. Саме таким нормативним фундаментом є Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) — обов’язковий технічний документ, що регламентує вимоги до проєктування, монтажу та експлуатації електричних систем.

Правила улаштування електроустановок фото

Роль ПУЕ у створенні електроустановок

ПУЕ визначають єдині правила, які забезпечують безпечне використання електроенергії. Документ спрямований на захист людей від ураження електричним струмом, зниження ризику аварійних ситуацій та запобігання пожежам. Дотримання ПУЕ дозволяє створювати електромережі, здатні працювати стабільно як у штатному, так і в аварійному режимі.

Основні вимоги правил

Правила улаштування електроустановок охоплюють широкий спектр технічних аспектів, зокрема:

  • вибір кабелів та проводів відповідно до умов експлуатації;
  • правильний розрахунок електричних навантажень;
  • вимоги до прокладання кабельних трас;
  • встановлення автоматичних вимикачів та запобіжних пристроїв;
  • організацію заземлення та захисту від перенапруг;
  • вимоги до електроустановок у житлових, громадських і промислових приміщеннях.

Особливу увагу ПУЕ приділяють системам захисту, які мають автоматично відключати живлення у разі короткого замикання або перевантаження. Це суттєво зменшує ризик виходу з ладу обладнання та виникнення небезпечних ситуацій.

Значення ПУЕ під час експлуатації

ПУЕ регламентують не лише монтаж, а й подальшу експлуатацію електроустановок. Регулярні перевірки, вимірювання параметрів ізоляції, контроль стану контактів і захисних пристроїв — усе це є обов’язковими умовами безпечної роботи мереж. Недотримання цих вимог часто призводить до прихованих дефектів, які з часом можуть спричинити серйозні аварії.

Актуальність правил сьогодні

Зростання електричних навантажень, поява нових типів обладнання та розвиток альтернативних джерел енергії роблять ПУЕ особливо актуальними. Сучасні правила враховують використання генераторів, систем резервного живлення, сонячних електростанцій та автоматизованих систем керування.

Правила улаштування електроустановок — це не формальність, а необхідна умова безпечної та надійної роботи електромереж. Вони є обов’язковими для всіх, хто має справу з електроенергією: від проєктувальників і монтажників до власників об’єктів. Дотримання ПУЕ — це інвестиція у безпеку, стабільність та довговічність електроустановок.

Детальні матеріали та роз’яснення щодо ПУЕ доступні на сайті: https://enext.ua/uk/press/articles/PUE-2021-Razdel-pervyy-Pravila-ustroystva-elektroustanovok/.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Лідери ЄС і Північної Європи прибули до столиці України

ВАЖЛИВО

Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд – Bloomberg

ПОДІЇ

115 бойових зіткнень на фронті: ворог активізувався на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

СБУ та МВС оприлюднили нові деталі затримання зловмисниці, яка вчинила потрійний теракт у Львові

ПОДІЇ

Зустріч Умєрова з США: Зеленський анонсував переговори

ПОЛІТИКА

Атака на Запоріжжя: без світла залишилися тисячі абонентів

ВІЙНА

На фронті відбулося 100 бойових зіткнень, ворог застосував понад 5,7 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Спортсмен з Луганщини представлятиме Україну на міжнародних змаганнях ветеранів

СПОРТ

Окупанти з дрона атакували маршрутне таксі у Херсоні

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 209 бойових зіткнень, ворог запустив 1737 дронів-камікадзе

ВІЙНА

Європарламент підтримав нові гарантії безпеки для України та жорсткіші обмеження для рф

ПОЛІТИКА

Атака на Запоріжжя: є загиблий і поранений

ВІЙНА

Зеленський: росія розгорнула ретранслятори для управління “шахедами” на території білорусі

ПОДІЇ

Україна пропонує США використання ГТС і підземних сховищ

ВЛАДА

Латвія готує передачу теплоелектростанції Україні

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"