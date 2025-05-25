Неділя, 25 Травня, 2025
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Пожежа в Одесі після нічної атаки російських дрони

Денис Молотов
Денис Молотов
Пожежа в Одесі після нічної атаки російських дрони

У ніч проти 25 травня російські війська знову завдали ударів по території Одещини. Як повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області та в Обласній прокуратурі, пожежа в Одесі сталася після атаки ударних безпілотників на одну з автостоянок, розташовану серед щільної житлової забудови.

📢 «На щастя, цієї ночі ніхто не постраждав», — йдеться у спільному повідомленні рятувальників.

Унаслідок влучання дронів виникла масштабна пожежа, яка охопила близько 20 автомобілів місцевих мешканців. Полум’я вдалося оперативно локалізувати та не допустити його поширення на сусідні щільно припарковані машини.

За інформацією слідства, об’єкти цивільної інфраструктури в місті зазнали пошкоджень і руйнувань. На місці події тривають слідчі дії, прокурори фіксують наслідки обстрілу спільно з правоохоронцями.

☝️ За фактом нічної ворожої атаки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

📌 Досудове розслідування у справі проводить Управління Служби безпеки України в Одеській області. Повний перелік ушкоджень, заподіяних ворогом, наразі встановлюється.

👉 Також раніше було повідомлено, що у селищі Козача Лопань, розташованому в Харківській області, російський дрон забрав життя жінки саме в день її народження. Відомо, що снаряд влучив безпосередньо в будинок, де на той момент перебувала загибла.

Повідомлялося й про критичну ситуацію в Куп’янську, який, за попередніми оцінками місцевої влади, знищений на 90% унаслідок російських обстрілів.

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