Неділя, 25 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

У селищі Козача Лопань російський дрон убив жінку в день її народження

Денис Молотов
Денис Молотов
У селищі Козача Лопань російський дрон убив жінку в день її народження

У селищі Козача Лопань, розташованому в Харківській області, російський дрон забрав життя жінки саме в день її народження. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора в суботу, 24 травня.

📢 «24 травня близько 17:05 у селищі Козача Лопань ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Загинула жінка, яка там проживала. У загиблої був день народження – сьогодні їй виповнилося 63 роки», — зазначили в офіційному повідомленні.

За попередньою інформацією, удар було завдано з безпілотного літального апарата, тип якого наразі встановлюється. Відомо, що снаряд влучив безпосередньо в будинок, де на той момент перебувала загибла.

☝️ Прокуратура кваліфікувала цей обстріл як воєнний злочин, унаслідок якого загинула цивільна особа. Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Цей випадок став черговим підтвердженням цілеспрямованих обстрілів житлової інфраструктури Харківщини з боку рф, що дедалі частіше спричиняють жертви серед мирного населення.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося про критичну ситуацію в Куп’янську, який, за попередніми оцінками місцевої влади, знищений на 90% унаслідок російських обстрілів.

📌 Також було повідомлено, що кількість страт українських військових на полі бою невпинно зростає. Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) зазначає, що наразі лише розвідниками зафіксовано вже понад 150 подібних випадків. Зібрані спецпідрозділами ГУР МО дані свідчать про численні воєнні злочини, зокрема випадки, коли російські військові отримували прямі накази вбивати полонених.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Пожежа в Одесі після нічної атаки російських дрони

ВІЙНА

На фронті за добу відбулося 204 боєзіткнення, половина з них – на Покровському і Курському напрямках

ПОДІЇ

Армії рф вдалося закріпитись у чотирьох населених пунктах на Сумщині – DeepState

ПОДІЇ

Бої на фронті: 160 зіткнень, половина – на Покровському та Курському напрямках

ВІЙНА

У Тульській області рф атаковано хімічне підприємство Азот

ВІЙНА

Трамп анонсував парад у Вашингтоні на свій день народження

ПОЛІТИКА

ГУР повідомляє про понад 150 страт українських військових

ВІЙНА

ЄС частково повертає квоти на українську агропродукцію

ЕКОНОМІКА

Трамп досі терплячий до путіна, попри те, що той не пішов на жодні угоди – Axios

ПОДІЇ

З російського полону звільнено ще 307 українських воїнів

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип