У селищі Козача Лопань російський дрон убив жінку в день її народження

У селищі Козача Лопань, розташованому в Харківській області, російський дрон забрав життя жінки саме в день її народження. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора в суботу, 24 травня.

📢 «24 травня близько 17:05 у селищі Козача Лопань ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Загинула жінка, яка там проживала. У загиблої був день народження – сьогодні їй виповнилося 63 роки», — зазначили в офіційному повідомленні.

За попередньою інформацією, удар було завдано з безпілотного літального апарата, тип якого наразі встановлюється. Відомо, що снаряд влучив безпосередньо в будинок, де на той момент перебувала загибла.

☝️ Прокуратура кваліфікувала цей обстріл як воєнний злочин, унаслідок якого загинула цивільна особа. Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Цей випадок став черговим підтвердженням цілеспрямованих обстрілів житлової інфраструктури Харківщини з боку рф, що дедалі частіше спричиняють жертви серед мирного населення.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося про критичну ситуацію в Куп’янську, який, за попередніми оцінками місцевої влади, знищений на 90% унаслідок російських обстрілів.

📌 Також було повідомлено, що кількість страт українських військових на полі бою невпинно зростає. Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) зазначає, що наразі лише розвідниками зафіксовано вже понад 150 подібних випадків. Зібрані спецпідрозділами ГУР МО дані свідчать про численні воєнні злочини, зокрема випадки, коли російські військові отримували прямі накази вбивати полонених.