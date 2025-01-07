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Потужний землетрус стався у Тибеті: багато загиблих

Денис Молотов
Денис Молотов
Потужний землетрус стався у Тибеті: багато загиблих

У Тибетському автономному районі КНР неподалік кордону з Непалом та Індією вранці 7 січня зафіксовано землетрус магнітудою 7,1 бала. За попередніми даними, загинуло понад 50 людей. Цю інформацію оприлюднило агентство Xinhua.

Станом на ранок відомо про 53 загиблих та понад 60 поранених. Як зазначається, рятувальні роботи на місці події тривають, тому кількість постраждалих може збільшитися.

До операцій з порятунку людей, які опинилися під завалами, залучено близько 1500 рятувальників, включно з пожежниками.

За повідомленнями, землетрус завдав серйозних пошкоджень у регіоні, що спричинили значні матеріальні втрати.

Сейсмологи повідомляють, що епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно за 181 км на північ від індійського міста Дарджилінг і лише за 87 км на північний схід від Евересту.

☝️ Нагадаємо, раніше у Вануату через потужний землетрус загинули 14 людей, а ще 200 людей отримали травми.

👉 Також у листопаді було повідомлено, що поблизу південного кордону Одеської області, на території Румунії, стався землетрус магнітудою 4,1.

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