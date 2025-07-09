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ЄС готує фонд у €100 млрд для довгострокової допомоги Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС готує фонд у €100 млрд для довгострокової допомоги Україні

Європейський Союз готується представити масштабну фінансову ініціативу – фонд для підтримки України в обсязі 100 мільярдів євро (приблизно $117 млрд). Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, кошти можуть бути включені до проєкту наступного семирічного бюджету ЄС, який буде оприлюднено цього місяця.

📢 «За словами людей, знайомих з цим питанням, ці гроші можуть стати частиною пропозиції ЄС щодо його наступного семирічного бюджету, який має бути представлений пізніше цього місяця. Якщо країни-члени ЄС приймуть цю пропозицію в рамках бюджетних переговорів, фінансування почнеться у 2028 році, щоб підтримувати стабільну фінансову допомогу постраждалій від війни країні», – йдеться в матеріалі агентства.

☝️ Основна мета – забезпечити довгострокову стабільність фінансової допомоги Україні на тлі продовження війни та непевних перспектив підтримки з боку США.

За інформацією джерел Bloomberg, така ініціатива покликана частково перекласти фінансовий тягар підтримки України на Європу. Оскільки, адміністрація Дональда Трампа нещодавно проявила обережність у питанні подальшого постачання зброї Києву. Зокрема, йшлося про тимчасову паузу у наданні допомоги, яку згодом було скасовано.

Передбачається, що фонд для підтримки України працюватиме за вже перевіреною схемою: комісія ЄС надає країні гранти та пільгові кредити, прив’язані до здійснення структурних реформ, необхідних для вступу України до Європейського Союзу.

📢 «Ця ідея розглядається разом з іншими варіантами і буде обговорена до того, як будуть оприлюднені деталі наступної Багаторічної фінансової програми. Це має відбутися 16 липня, хоча деякі елементи можуть з’явитися і пізніше», – пишуть журналісти.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ЄС уже надав Україні близько 160 мільярдів євро в різних форматах підтримки. До цієї суми входить також частка Євросоюзу в ініціативі G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Вона складає $20 мільярдів із загальних $50 млрд мають бути виділені за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Європейський Союз шукає $19 мільярдів на потреби України. Цей крок має на меті завчасне забезпечення ресурсами напередодні зими на тлі можливої нестабільності американської підтримки.

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