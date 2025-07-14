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Зеленський: Келлог отримає повну інформацію про війну

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський: Келлог отримає повну інформацію про війну

У неділю, 13 липня, шостий президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що Кіт Келлог, спецпредставник президента США Дональда Трампа, отримає повний обсяг інформації про ситуацію на фронті. Київ також розраховує на рішучі дії з боку Вашингтона щодо тиску на росію.

📢 «Говорили сьогодні і про візит генерала Келлога. На тижні будуть перемовини про подальшу підтримку», – зазначив Зеленський.

🪖 За словами глави держави, Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та начальнику Генштабу Анатолію Гнатову доручено надати інформацію для Келлога щодо актуального стану справ: російських військ, оборонних операцій і потенціалу українських сил.

📢 «Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, наших розвідок. Інформація буде повна», – підкреслив президент.

Зеленський також заявив про сподівання на активні дії Вашингтона, щоб змусити кремль піти на мирні переговори.

📢 «Розраховуємо і на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу росії до миру», – заявив він.

☝️ Нагадаємо, що генерал Кіт Келлог прибув до Києва у понеділок, 14 липня 2025 року. Спецпредставник США пробуде в Україні тиждень. Метою візиту є обговорення подальшої підтримки та координації взаємодії між Україною і США.

👉 Раніше повідомлялося, що Сенат США схвалив 500 мільйонів доларів допомоги Україні, а президент Трамп готує поставку зброї в межах своїх президентських повноважень – вперше за свою другу каденцію.

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