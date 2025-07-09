Зеленський прибув до Італії з офіційним візитом

Шостий президент України Володимир Зеленський у середу, 9 липня, розпочав візит до Італії, де в нього заплановано низку важливих міжнародних зустрічей. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає Суспільне.

📢 “Президент Зеленський прибув до Італії. Він зустрінеться з Папою Римським Левом XIV, президентом Італії Серджо Маттареллою та спеціальним посланником президента США по Україні Кітом Келлогом”, — уточнив речник.

Першою зупинкою українського президента стане місто Кастель-Гандольфо, де відбудеться аудієнція у Папи Римського. Після цього Зеленський вирушить до Рима, до офіційної резиденції італійського президента, де відбудеться його зустріч із Серджо Маттареллою. А згодом — з Кітом Келлогом, спецпредставником від США.

☝️ Візит Зеленського до Італії відбувається на тлі четвертої міжнародної конференції з відновлення України, що проходить цього тижня у Римі. Очікується, що на заході світові лідери обговорюватимуть стратегії відбудови України після війни.

Також, як повідомляється, 10 липня відбудеться відеоконференція, присвячена розгортанню сил міжнародної підтримки після припинення вогню в Україні.

👉 Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти п’яти китайських компаній.