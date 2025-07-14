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Загиблі та поранені: наслідки атак по Златополю і Харкову

Денис Молотов
Денис Молотов
Загиблі та поранені: наслідки атак по Златополю і Харкову

У понеділок, 14 липня, війська рф влаштували чергові атаки на Харківщині, завдавши авіаційних і дронових ударів по цивільній інфраструктурі. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація (ОВА).

У селищі Борівське, що входить до складу Шевченківської громади, російські військові застосували керовану авіабомбу (КАБ).
📢 «У селищі Борівське внаслідок влучання ворожої КАБ загинула людина. Ще четверо людей постраждали. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу», – йдеться в офіційному зведенні.

Друга атака була здійснена по місту Златопіль — за попередньою інформацією, використано ударний БпЛА типу «Герань-2» / (Shahed). У результаті удару загинула щонайменше одна людина, ще семеро зазнали поранень. Серед потерпілих — 13-річна дитина. На місці працюють екстрені служби, триває надання допомоги.

🚨 Ще один безпілотник вразив об’єкт у Харкові — вибух пролунав у Шевченківському районі обласного центру, між трамвайними коліями. Унаслідок детонації пошкоджено зупинку громадського транспорту.
За наявною інформацією, постраждалих наразі не зафіксовано.

☝️ Атаки на Харківщині стали частиною масштабної повітряної агресії рф протягом тривалого часу. Окупанти не припиняють чинити терор та вбивства цивільного населення Харківщини.

📌 Нагадаємо:
  • У Сумській області тієї ж ночі загинули двоє чоловіків унаслідок російської атаки дронами та авіабомбами. Ще чотири мешканці багатоповерхівки, зокрема семирічна дитина, зазнали поранень.
  • У Дніпропетровській області російські безпілотники поранили трьох цивільних — дві 13-річні дівчинки і чоловік 51 року.
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