Землетрус магнітудою 4,1 зафіксовано поблизу кордону України

Поблизу південного кордону Одеської області, на території Румунії, стався землетрус магнітудою 4,1. Про це інформує Національний інститут фізики Землі.

Деталі сейсмічної події

Сейсмологи повідомили, що землетрус стався вранці, о 7:16 за місцевим часом, у сейсмоактивній зоні Вранча, в районі Бузау. Осередок землетрусу залягав на глибині 128,1 км. Його магнітуда становила 4,1.

Епіцентр поштовхів знаходився неподалік кількох населених пунктів:

53 км на північний захід від Бузеу,

59 км на схід від Брашова,

61 км на північний схід від Плоєшті,

61 км на південний схід від Сфанту-Георге,

72 км на захід від Фокшани,

89 км на північний схід від Тирговіште.

На цей момент повідомлень про руйнування або постраждалих не надходило.

Сейсмоактивна зона Вранча

Регіон Вранча є одним із найактивніших у сейсмологічному плані в Європі. Він розташований на стику Південних Карпат і Східних Карпат, у румунському повіті Вранча. У цій зоні фіксуються землетруси з магнітудою до 8,0. Глибина осередків сейсмічних явищ зазвичай варіюється від 80 до 190 км, а поштовхи утворюються в консолідованих шарах кори та верхній мантії.

Нагадаємо, що Україна також неодноразово зазнавала підземних поштовхів. Наприклад, 23 жовтня в Чернівецькій області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,1.

Крім того, 10 листопада у Полтавській області поблизу села Васьки виявлено ще одну сейсмічну подію. За словами фахівців, цей землетрус за класифікацією належить до категорії відчутних.