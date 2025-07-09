Конгрес США розгляне законопроєкт санкцій проти рф

У середу, 9 липня, у Конгресі США буде представлено новий законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, спрямований на посилення санкцій США проти росії. Про це напередодні, 8 липня, повідомив колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Важливий законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти росії буде винесено на розгляд у середу. Це дуже важливий законопроєкт, який надішле потужний сигнал путіну, що базікати і вбивати — це програшна стратегія. Американський народ терпітиме брехню диктатора-вбивці лише обмежений час», — написав Гінгріч.

☝️ За його словами, ініціатива має на меті посилити тиск на кремль, щоб змусити росію погодитися на припинення вогню в Україні. «Це черговий захід тиску, щоб змусити кремль піти на припинення вогню», — підкреслив Гінгріч.

🔻 Сам автор документа, сенатор Грем, зазначив, що законопроєкт передбачає введення 500% мита для країн, які купують щось у росії. Він наголосив на стратегічному характері змін:

📢 «Настав час змінити правила гри для тих, хто купує товари в росії, підтримуючи тим самим “військову машину” путіна», — заявив Ліндсі Грем.

Законодавча ініціатива з’являється на тлі інших кроків з боку США та союзників, спрямованих на ізоляцію москви.