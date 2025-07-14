У Кривому Розі чоловік застосував викрутку проти працівника ТЦК

У Кривому Розі 51-річний чоловік застосував газовий балончик та викрутку проти поліцейського та працівника ТЦК під час спроби перевірки документів. Правоохоронець застосував табельну зброю — чоловік отримав поранення.

Інцидент стався вранці 14 липня у Кривому Розі під час перевірки військово-облікових документів. Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на поліцію міста та ДБР у Полтаві, 51-річний чоловік, якого розшукували за уникнення військової служби, вчинив збройний спротив під час встановлення його особи.

За даними слідства, під час перевірки фігурант застосував сльозогінний газ, після чого накинувся з викруткою на поліцейського та працівника територіального центру комплектування. Потім він намагався втекти з місця події.

Обоє представників силових структур зазнали тілесних ушкоджень. Водночас один із поліцейських, з метою затримання нападника, був змушений скористатися табельною вогнепальною зброєю. Чоловіка поранили, після чого його госпіталізували.

📢 «Правоохоронці отримали тілесні ушкодження. З метою затримання особи було застосовано табельну вогнепальну зброю. Втікач отримав поранення й госпіталізований», — підтвердив речник ДБР Олександр Білка.

🔍 Наразі тривають слідчі дії. Представники Державного бюро розслідувань встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

🚨 Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження. Нападнику загрожує покарання за насильство щодо працівника правоохоронного органу — стаття передбачає до 5 років позбавлення волі.

☝️ Нагадаємо, раніше в Києві чоловік, який також перебував у розшуку через порушення військового обов’язку, під час затримання вкусив поліцейського. А у Рівненській області під час перевірки документів інший чоловік відлупцював працівника ТЦК дошкою по голові.