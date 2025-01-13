Понеділок, 13 Січня, 2025
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Понад 360 тисяч нових боргів мають українці – Опендатабот

Денис Молотов
Денис Молотов
Понад 360 тисяч нових боргів мають українці - Опендатабот

З травня 2024 року українці накопичили понад 360 тисяч нових боргів, що зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ). Загалом протягом 2024 року до реєстру було додано 712 453 нових записів. Цю інформацію оприлюднив сервіс Опендатабот у понеділок, 13 січня.

Понад 360 тисяч нових боргів мають українці - Опендатабот

Серед основних категорій боргів лідерами є штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР), стягнення за адміністративні правопорушення та борги перед державним бюджетом.

  • Згідно з даними, у реєстрі нараховується 8,8 млн боргів. З травня цього року кількість записів зросла на 360 тисяч. Від початку повномасштабного вторгнення реєстр збільшився майже на 2 млн записів.
  • Найчисленнішою категорією залишаються штрафи за порушення правил дорожнього руху, які становлять 1,8 млн записів, або 21% від загальної кількості.
  • На другому місці — стягнення за адміністративні правопорушення, яких зафіксовано 1,7 млн, що дорівнює 20%. Третю позицію займають борги перед державним бюджетом, які становлять 1,6 млн записів (18,5%).
  • Четверту сходинку посіли борги за комунальні платежі — їх кількість сягнула 727 тисяч, або 8% від загальної кількості боргів.
  • Понад 21% записів не належать до зазначених категорій.

Понад 360 тисяч нових боргів мають українці - Опендатабот

Водночас зафіксовано зростання кількості стягнень майна на 24% — до 15,6 тисячі випадків. Крім того, кількість конфіскацій у кримінальних справах (без урахування корупційних) зросла на 17%, досягнувши 11,8 тисячі.

☝️ Нагадаємо, під час війни українці зіткнулися з об’єктивними труднощами у сплаті кредитних боргів. Попри воєнний час, банки продовжують подавати позови до суду для притягнення неплатників до відповідальності.

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