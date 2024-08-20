Четвер, 22 Серпня, 2024
29.8 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВАЖЛИВОПомерла дитина на Запоріжжі після російського удару по кафе
ВАЖЛИВО

Померла дитина на Запоріжжі після російського удару по кафе

Денис Молотов
Денис Молотов
росіяни вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі: поранено дітей
Наслідки російського удару по дитячому кафе у Запоріжжі

Внаслідок російського удару по дитячому кафе в Запорізькій області один із постраждалих, 14-річний хлопчик, помер у лікарні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі у вівторок, 20 серпня.

📢 «Помер підліток, який постраждав внаслідок російських обстрілів Малокатеринівки. 14-річний хлопчик, який зазнав поранення під час сьогоднішньої ворожої атаки, помер у лікарні», – написав Федоров.

Також він додав, що двоє інших поранених дітей були госпіталізовані до медичних установ після атаки на дитяче кафе «Левада». Про їхній стан наразі не повідомляється.

📢 «До медзакладів доставлено ще двох дітей, які постраждали внаслідок обстрілу дитячого кафе “Левада”. Таким чином, загальна кількість травмованих зросла до 5 осіб. Усі отримують медичну допомогу», – підкреслив він.

👉 Нагадаємо, 20 серпня російські війська завдали удару по дитячому кафе в селищі Малокатеринівка на Запоріжжі, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, серед яких були четверо дітей та 18-річна дівчина.

Попередня стаття
росіяни вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі: поранено дітей
Наступна стаття
Фейк: Журналістка Bild померла після написання статті про військову операцію України в Курській області
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На фронті відбулося 110 бойових зіткнень, 46 з них на Покровському напрямку – Генштаб

ПОДІЇ

Армія рф 113 разів обстріляла Сумську область: поранено 5 людей

ПОДІЇ

«Саваслейка» на росії: знищено три та пошкоджено п’ять літаків – ЗМІ

ПОДІЇ

Ліси горять, люди задихаються на росії в Якутії: пожежі на площі понад 433 тисячі гектарів

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 54, найгарячіше на Покровському напрямку

ВІЙНА

Угорщина значно посилює вимоги для українських біженців – ЗМІ

СУСПІЛЬСТВО

Катували та знущались над цивільними на Харківщині: ідентифіковано 6 військових рф

КРИМІНАЛ

Після атаки росіян на Харківщині під завалами сільради опинились люди

ВІЙНА

росіяни атакували Херсон з «Граду»: пошкоджена лікарня, ТРЦ

ВІЙНА

Наслідки атаки російських дронів на Київщині

ВІЙНА
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: [email protected]

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ