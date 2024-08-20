Померла дитина на Запоріжжі після російського удару по кафе

Внаслідок російського удару по дитячому кафе в Запорізькій області один із постраждалих, 14-річний хлопчик, помер у лікарні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі у вівторок, 20 серпня.

📢 «Помер підліток, який постраждав внаслідок російських обстрілів Малокатеринівки. 14-річний хлопчик, який зазнав поранення під час сьогоднішньої ворожої атаки, помер у лікарні», – написав Федоров.

Також він додав, що двоє інших поранених дітей були госпіталізовані до медичних установ після атаки на дитяче кафе «Левада». Про їхній стан наразі не повідомляється.

📢 «До медзакладів доставлено ще двох дітей, які постраждали внаслідок обстрілу дитячого кафе “Левада”. Таким чином, загальна кількість травмованих зросла до 5 осіб. Усі отримують медичну допомогу», – підкреслив він.

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👉 Нагадаємо, 20 серпня російські війська завдали удару по дитячому кафе в селищі Малокатеринівка на Запоріжжі, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, серед яких були четверо дітей та 18-річна дівчина.