ЄС схвалив рекордне розширення санкційного списку проти рф

Міністри закордонних справ Європейського Союзу 12 жовтня схвалили масштабне розширення санкційного списку проти російського військово-промислового комплексу. Понад половина нових включень пов’язана з виробничим ланцюгом балістичних ракет.

Про рішення повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі X (колишній Twitter). Вона назвала його найбільшим одноразовим розширенням санкційного списку Євросоюзу від початку російської війни та наголосила на єдності європейських держав.

Точну кількість нових фігурантів уточнило Міністерство закордонних справ Естонії: обмеження охоплюють 743 фізичні та 826 юридичних осіб — загалом 1569 позицій. За повідомленням відомства, рішення ухвалили на засіданні глав МЗС ЄС у Люксембурзі.

Основний акцент — на виробництві балістичних ракет

За словами Каллас, більш ніж половина нових санкційних позицій стосується учасників ланцюга виробництва балістичних ракет. Мета обмежень — ускладнити виготовлення озброєння, яке росія застосовує проти України, збільшити його вартість і сповільнити виробничі процеси.

Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна також наголосив, що до списку додали людей та організації, діяльність яких підтримує здатність росії продовжувати агресивну війну. За його оцінкою, розширення обмежень має посилити тиск на державу-агресорку.

Окремий напрям санкцій стосується 77 осіб, пов’язаних із незаконними виборами до російської держдуми на тимчасово окупованих територіях України. За даними «Європейської правди», отриманими від дипломатів ЄС, цей перелік посли погодили 7 жовтня окремо від 1569 включень щодо ВПК. Він охоплює кандидатів та представників виборчих органів. Підготовку окремих санкцій за такі «вибори» підтверджувала й Рада ЄС у матеріалах до засідання.

Санкції за гібридні дії та депортацію дітей

Раніше, 8 жовтня, Рада ЄС продовжила до 9 жовтня 2027 року обмеження проти відповідальних за дестабілізаційні дії росії за кордоном. Цей окремий санкційний режим охоплює 80 фізичних та 20 юридичних осіб. Він передбачає заморожування активів, заборону надання коштів та економічних ресурсів, а для фізичних осіб — також обмеження на в’їзд і транзит через ЄС.

Крім того, 28 вересня ЄС запровадив санкції проти десяти осіб і 17 організацій через незаконну депортацію, примусове переміщення та асиміляцію українських дітей. До переліку потрапили посадовці, керівники установ, дитячі табори та спортивні центри.