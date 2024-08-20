росіяни вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі: поранено дітей

У селищі Малокатеринівка на Запоріжжі російські війська завдали удару по дитячому кафе, в результаті чого п’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі у вівторок, 20 серпня.

📢 «Ворог влучив у дитяче кафе. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Мусимо зупинити», — наголосив він.

Пресслужба обласної поліції уточнила, що серед постраждалих – четверо дітей та 18-річна дівчина. Один із підлітків перебуває в реанімації у непритомному стані, іншим постраждалим надають допомогу на місці.

«Внаслідок влучання поранення отримали четверо дітей 11, 14, 15 та 17 років та дівчина 18 років. Допомогу постраждалим на місці події надавали парамедики поліції. 15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний», — повідомили правоохоронці.

На місці чергового російського злочину працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та інші профільні служби. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі порушили кримінальну справу за ст. 438 Кримінального кодексу України. Зараз встановлюються всі обставини російського удару по дитячому кафе.

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👉 Раніше, 10 серпня, російські війська вкотре обстріляли Миколаївську область, внаслідок чого п’ятеро мирних жителів отримали поранення.

📌 Також нагадаємо, що речник Оперативного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій повідомив про те, що інтенсивність бойових дій знижується на Запорізькому напрямку. Там за останні три доби не зафіксовано жодних штурмових дій росіян.