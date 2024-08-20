Четвер, 22 Серпня, 2024
23.2 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВІЙНАросіяни вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі: поранено дітей
ВІЙНА

росіяни вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі: поранено дітей

Денис Молотов
Денис Молотов
росіяни вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі: поранено дітей
Наслідки російського удару по дитячому кафе у Запоріжжі

У селищі Малокатеринівка на Запоріжжі російські війська завдали удару по дитячому кафе, в результаті чого п’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі у вівторок, 20 серпня.

📢 «Ворог влучив у дитяче кафе. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Мусимо зупинити», — наголосив він.

Пресслужба обласної поліції уточнила, що серед постраждалих – четверо дітей та 18-річна дівчина. Один із підлітків перебуває в реанімації у непритомному стані, іншим постраждалим надають допомогу на місці.

«Внаслідок влучання поранення отримали четверо дітей 11, 14, 15 та 17 років та дівчина 18 років. Допомогу постраждалим на місці події надавали парамедики поліції. 15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний», — повідомили правоохоронці.

На місці чергового російського злочину працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та інші профільні служби. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі порушили кримінальну справу за ст. 438 Кримінального кодексу України. Зараз встановлюються всі обставини російського удару по дитячому кафе.

👉 Раніше, 10 серпня, російські війська вкотре обстріляли Миколаївську область, внаслідок чого п’ятеро мирних жителів отримали поранення.

📌 Також нагадаємо, що речник Оперативного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій повідомив про те, що інтенсивність бойових дій знижується на Запорізькому напрямку. Там за останні три доби не зафіксовано жодних штурмових дій росіян.

Попередня стаття
Інтенсивність бойових дій на Запорізькому напрямку знижується, але це не пов’язано із ситуацією у курську — Лиховій 
Наступна стаття
Померла дитина на Запоріжжі після російського удару по кафе
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На фронті відбулося 110 бойових зіткнень, 46 з них на Покровському напрямку – Генштаб

ПОДІЇ

Армія рф 113 разів обстріляла Сумську область: поранено 5 людей

ПОДІЇ

«Саваслейка» на росії: знищено три та пошкоджено п’ять літаків – ЗМІ

ПОДІЇ

Ліси горять, люди задихаються на росії в Якутії: пожежі на площі понад 433 тисячі гектарів

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 54, найгарячіше на Покровському напрямку

ВІЙНА

Угорщина значно посилює вимоги для українських біженців – ЗМІ

СУСПІЛЬСТВО

Катували та знущались над цивільними на Харківщині: ідентифіковано 6 військових рф

КРИМІНАЛ

Після атаки росіян на Харківщині під завалами сільради опинились люди

ВІЙНА

росіяни атакували Херсон з «Граду»: пошкоджена лікарня, ТРЦ

ВІЙНА

Наслідки атаки російських дронів на Київщині

ВІЙНА
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: [email protected]

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ